El mal uso de los antibióticos, una amenaza global para la salud

Motivos para un consumo responsable

Para mantener el descenso es importante divulgar los motivos que invitan a apostar por un consumo responsable. Macip explica que «la consecuencia principal de abusar de los antibióticos o usarlos mal es que acelera la aparición de resistencias». El investigador añade que «las bacterias evolucionan constantemente y es normal que terminen adquiriendo resistencias a cierto número de antibióticos».

El profesor de la UOC recuerda que «el mal uso que se ha hecho de los antibióticos ha provocado que las resistencias aparezcan antes e incluso que haya bacterias que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos». De manera simultánea, se ha producido «una reducción en la inversión que las farmacéuticas hacen para desarrollar nuevos antibióticos, y por eso se ha ido limitando mucho nuestro arsenal».

A lo largo de la historia, el consumo de los antibióticos ha variado. Macip recuerda que durante mucho tiempo se podían adquirir directamente en las farmacias sin receta: «Esto hacía que la gente tomara antibióticos para tratar enfermedades que no los requerían, como un resfriado». El hecho de que ahora se tenga que pasar por un médico ha reducido el problema, «pero todavía hay médicos que recetan antibióticos cuando no hace falta», advierte el profesor de la UOC. Aparte de este factor, hay otro: el hecho de que muchos pacientes «no siguen el tratamiento completo, y esto también favorece las resistencias». Además, Macip apunta que la ganadería abusa de los antibióticos desde hace muchos años, no para tratar enfermedades de los animales de granja, sino para prevenirlas y hacer que engorden más.