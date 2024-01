El mal ús dels antibiòtics, una amenaça global per a la salut

Motius per a un consum responsable

Per mantenir el descens és important divulgar els motius que conviden a apostar per un consum responsable. Macip explica que «la conseqüència principal d'abusar dels antibiòtics o fer-los servir malament és que accelera l'aparició de resistències». L'investigador afegeix que «els bacteris evolucionen constantment i és normal que acabin adquirint resistències a cert nombre d'antibiòtics».

El professor de la UOC recorda que «el mal ús que s'ha fet dels antibiòtics ha provocat que les resistències apareguin abans i fins i tot que hi hagi bacteris que són resistents a pràcticament tots els antibiòtics». De manera simultània, s'ha produït «una reducció en la inversió que les farmacèutiques fan per desenvolupar nous antibiòtics, i per això s'ha anat limitant molt el nostre arsenal».

Al llarg de la història, el consum dels antibiòtics ha variat. Macip recorda que durant molt de temps es podien adquirir directament a les farmàcies sense recepta: «Això feia que la gent prengués antibiòtics per tractar malalties que no en requerien, com ara un refredat». El fet que ara s'hagi de passar per un metge ha reduït el problema, «però encara hi ha metges que en recepten quan no cal», adverteix el professor de la UOC. A banda d'aquest factor, n'hi ha un altre: el fet que molts pacients «no segueixen el tractament sencer, i això també afavoreix les resistències». A més a més, Macip apunta que la ramaderia abusa dels antibiòtics des de fa molts anys, no per tractar malalties dels animals de granja, sinó per prevenir-les i fer que s'engreixin més.