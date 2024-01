Tecnología wifi de rendimiento similar a la fibra óptica para la industria 4.0

Modelo accesible a la comunidad investigadora

Este modelo es el primer paso para saber cómo se comporta la señal en este entorno, pero es necesario desarrollar protocolos que garanticen la fiabilidad de la comunicación requerida por la industria de la manufactura en procesos críticos. «Las aplicaciones que puede permitir la investigación en este ámbito van relacionadas con la sustitución del cableado en procesos de monitorización de líneas de producción y donde se han de tomar decisiones en tiempos muy ajustados y con mucha fiabilidad.»

«Por este motivo —continúa la investigadora— es necesario garantizar que cuando se envía un mensaje de emergencia para parar el proceso productivo, por ejemplo, ese mensaje llegue en el tiempo requerido y con una fiabilidad elevada a recepción. La pérdida de ese mensaje o la llegada tardía pueden ser fatales.»

Con el objetivo de acelerar el desarrollo de estos protocolos, el nuevo modelo es accesible a toda la comunidad investigadora. «Los parámetros que proporcionamos en el artículo son útiles para prever cómo se va a comportar la señal en un entorno industrial. Pueden, por ejemplo, configurarse en un simulador para simular diferentes configuraciones y determinar qué resultado se obtendría en una situación real. De esta forma, puede ayudar a otros investigadores a diseñar protocolos que garanticen el correcto funcionamiento de la red», concluye Cristina Cano.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9 («industria, innovación e infraestructura»).

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (cofinanciada por la Unión Europea mediante el FEDER, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020), a través del proyecto SPOTS (RTI2018-095438-A-I00).



Cano, C.; Sim, G. H.; Asadi, A.; Vilajosana, X. «A Channel Measurement Campaign for mmWave Communication in Industrial Settings». En: IEEE Transactions on Wireless Communications. https://doi.org/10.1109/TWC.2020.3024709

