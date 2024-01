Tecnologia wifi de rendiment similar a la fibra òptica per a la indústria 4.0

Un estudi únic al sincrotró ALBA

Abans d'implementar les bandes mil·limètriques en escenaris industrials, cal comprendre com es propaguen en un entorn tan peculiar. En l'actualitat, hi ha diversos models de propagació d'aquest tipus de senyal caracteritzat per una alta freqüència, però cap en infraestructures industrials. «Un model és una representació de la realitat que, mitjançant equacions, ens permet predir què passarà amb el senyal en cada entorn. Hi ha molts models per a bandes mil·limètriques en oficines i entorns urbans, però n'hi ha ben pocs en entorns industrials. Aquests llocs difereixen en molts aspectes que poden interferir en el comportament del senyal sense fils, com, per exemple, l'altura del sostre, el material de les parets i el terra o el tipus de maquinària que contenen. Amb aquesta recerca hem aconseguit, per primera vegada, aquests paràmetres per a un entorn industrial», explica Cristina Cano.

Els investigadors van tenir l'oportunitat de mesurar el comportament d'aquest tipus de senyals al sincrotró ALBA, un accelerador d'electrons situat a Barcelona que permet als investigadors d'arreu del món fer experiments amb llum de sincrotró, seleccionat perquè les seves instal·lacions reuneixen característiques que s'assemblen a diferents entorns industrials, com ara les instal·lacions de refrigeració, les sales de servidors o la nau experimental, similar a les grans plantes de producció. «A la comunitat científica li és molt difícil accedir a una indústria de la manufactura per fer proves, per això pensem que aquest tipus de model ha trigat tant a poder-se parametritzar. Nosaltres hem pogut avançar en aquesta recerca gràcies al sincrotró ALBA, que ens va permetre accedir a les seves instal·lacions. Aquestes instal·lacions són molt similars a les que podem trobar en una indústria i, a més, en fer les proves quan l'anell de l'accelerador estava aturat, vam poder accedir a l'interior i fer experiments amb el senyal en aquestes bandes en aquest entorn tan peculiar. Pensem que ha estat una oportunitat única», explica la investigadora.

Els mesuraments en aquest entorn han permès comprovar que superfícies típiques en la indústria, com les canonades reflectants, són molt beneficioses per a aquest tipus de comunicació, ja que permeten que el senyal viatgi per diversos camins i es reforci a la recepció, cosa que permet una cobertura més gran. «En concret, vam aconseguir establir un enllaç de 110 metres, l'enllaç de comunicació més gran aconseguit fins ara, amb l'estàndard 802.11ad de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers –IEEE–», ressalta la investigadora.