Un estudio revela el comportamiento de los consumidores de plataformas colaborativas digitales según su situación laboral

Una puerta de entrada a la sostenibilidad en tiempos de pandemia

La pandemia ha popularizado el uso de plataformas colaborativas por toda Europa. La digitalización y la flexibilidad de este modelo económico suponen muchas ventajas, pero también riesgos, y exigen «un nuevo contrato social que encamine este modelo hacia una transformación económicamente viable, socialmente responsable, y neutra con el clima y saludable», según Torrent.

La economía colaborativa es un gran contribuidor del trabajo atípico», apunta Torrent. Tanto es así que, debido al auge de trabajadores, Europa se ha visto obligada a regular estos nuevos modelos laborales. España no es un caso aislado y ultima los detalles de la llamada ley rider, que establece que los trabajadores de plataformas como Glovo o Deliveroo deben ser reconocidos como asalariados. «Al principio, la economía colaborativa estaba orientada al altruismo y al intercambio, pero el éxito del negocio, en cierto modo extractivo, ha debilitado los modelos más puramente colaborativos», apunta Torrent.

Es por ello que el catedrático subraya la necesidad de «construir un nuevo contrato social para esta nueva realidad» y asegura que hay que tener presente la responsabilidad de los trabajadores de plataforma: «si no se ponen a ello, el papel del contrato social lo escribirán para ellos y sin ellos», alerta Torrent en el primer monográfico sobre economía colaborativa de la revista Oikonomics. Lo que está claro, y más aún después de la profunda crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, es que las plataformas de economía colaborativa no dejarán de crecer. Y, según Torrent, la oportunidad debe aprovecharse, porque «no habrá recuperación posible sin una transformación digital que haga la economía más sostenible».

Los sectores que se han mostrado más flexibles con las prácticas remotas o virtuales son los que han sufrido menos las consecuencias de la crisis y por ello la economía colaborativa se postula como una buena herramienta para articular la recuperación: «sus infinitas posibilidades hacen de las plataformas digitales no solo un nuevo agente económico que reduce costes de transacción, sino también una de las innovaciones más importantes de los últimos años», cree el catedrático, quien compara el cambio que han representado las plataformas con el de las fábricas en el siglo xix. Así, aunque todavía se sabe poco de cómo se establecerá la economía de plataforma, lo que está claro es que formará parte de la transformación del futuro y abrirá la puerta a una «economía viable, socialmente responsable, neutra con el clima y saludable».

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9, para construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Documentos relacionados:

Torrent-Sellens, Joan; Cugueró-Escofet, Natàlia; Ertz, Myriam (2020). Motivations of collaborative obtainers and providers in Europe, Behaviour & Information Technology, DOI: https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1851770.

Torrent-Sellens, Joan. Economías de plataforma y negocios colaborativos. La economía colaborativa como palanca de progreso y sostenibilidad en tiempo de pandemia. Oikonomics [en línia]. Noviembre 2020, n. 14, pp. 1-5. ISSN: 2339-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n14.2010.

