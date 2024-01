Un estudi revela el comportament dels consumidors de plataformes col·laboratives digitals segons la seva situació laboral 

Una porta d'entrada a la sostenibilitat en temps de pandèmia

La pandèmia ha popularitzat l'ús de plataformes col·laboratives arreu d'Europa. La digitalització i la flexibilitat d'aquest model econòmic comporten molts avantatges, però també riscos, i exigeixen «un nou contracte social que encamini aquest model cap a una transformació econòmicament viable, socialment responsable, i neutra amb el clima i saludable», segons Torrent.

«L'economia col·laborativa és un gran contribuïdor del treball atípic», apunta Torrent. Tant és així que, degut a l'auge de treballadors, Europa s'ha vist obligada a regular aquests nous models laborals. L'Estat espanyol no n'és un cas aïllat i ultima els detalls de l'anomenada llei rider, que estableix que els treballadors de plataformes com Glovo o Deliveroo han de ser reconeguts com a assalariats. «Al principi, l'economia col·laborativa estava orientada a l'altruisme i a l'intercanvi, però l'èxit del negoci, en certa manera extractiu, ha debilitat els models més purament col·laboratius», apunta Torrent.

És per això que el catedràtic posa l'accent en la necessitat de «construir un nou contracte social per a aquesta nova realitat» i assegura que cal tenir present la responsabilitat dels treballadors de plataforma: «si no s'hi posen, el paper del contracte social l'escriuran per a ells i sense ells», alerta Torrent en el primer monogràfic sobre economia col·laborativa de la revista Oikonomics. El que és clar, i més encara després de la profunda crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, és que les plataformes d'economia col·laborativa no deixaran de créixer. I, segons Torrent, l'oportunitat s'ha d'aprofitar, perquè «no hi haurà recuperació possible sense una transformació digital que faci l'economia més sostenible».

Els sectors que s'han mostrat més flexibles amb les pràctiques remotes o virtuals són els que han patit menys les conseqüències de la crisi i per això l'economia col·laborativa es postula com una bona eina per articular la recuperació: «les seves possibilitats infinites fan de les plataformes digitals no solament un nou agent econòmic que redueix costos de transacció, sinó també una de les innovacions més importants dels darrers anys», considera el catedràtic, que compara el canvi que han representat les plataformes amb el de les fàbriques al segle xix. Així, tot i que encara se sap poc de com s'establirà l'economia de plataforma, el que és clar és que formarà part de la transformació del futur i obrirà la porta a una «economia viable, socialment responsable, neutra amb el clima i saludable».

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, per construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació.

Documents relacionats

Torrent-Sellens, Joan; Cugueró-Escofet, Natàlia; Ertz, Myriam (2020). Motivations of collaborative obtainers and providers in Europe, Behaviour & Information Technology, DOI: https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1851770.

Torrent-Sellens, Joan. Economies de plataforma i negocis col·laboratius. L’economia col·laborativa com a palanca de progrés i sostenibilitat en temps de pandèmia. Oikonomics [en línia]. Novembre 2020, n. 14, pp. 1-5. ISSN: 2339-9546. https://doi.org/10.7238/o.n14.2010.

UOC R&I

