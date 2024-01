Ocho recomendaciones para mejorar las apps de enfermedades tropicales desatendidas

Más eficiencia, mejor integración

Las recomendaciones del equipo de Carrion, recogidas a modo de guía, sientan una primera base para el desarrollo más eficiente y mejor integrado en la sociedad de aplicaciones destinadas al control y tratamiento de las NTD. Se resumen en ocho puntos:

Nadie debe quedarse fuera: los pacientes de todas las regiones deben ser seleccionados para beneficiarse de las intervenciones propuestas. Esto requiere la traducción de las herramientas a varios idiomas. Como mínimo, en portugués y español en América; y en inglés, francés y portugués en África. Los usuarios deben tener el poder: los usuarios finales de las intervenciones (profesionales sanitarios y pacientes) deben recibir formación suficiente para mejorar su alfabetización digital y hacer un uso adecuado de las herramientas proporcionadas. Se debe abordar la complejidad adecuadamente: la adopción de tecnología relacionada con la salud digital es un proceso complicado que debe considerarse a fondo antes y durante la implementación de la misma. La utilidad y la sencillez deben estar ahí, y, además, percibirse: los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos sanos deben poder comprender la utilidad y la facilidad de uso de la tecnología propuesta, para que esta se convierta en una facilitadora, no en una barrera. Los requisitos tecnológicos deben considerarse desde el principio: la disponibilidad de dispositivos móviles adecuados, los problemas potenciales con la electricidad o las redes de internet, y otras cuestiones técnicas deben abordarse como parte de una estrategia integral con un objetivo específico. Se debe establecer una plataforma de salud móvil (mHealth) a largo plazo: el éxito de una intervención de salud móvil depende de la existencia de una plataforma que facilite no solo la adopción de la herramienta, sino también que garantice un uso eficaz y sostenido de la misma. Se requieren procesos divididos en dos niveles para mejorar: en las primeras etapas de implementación de salud móvil, es necesario dividir los procesos en dos niveles para refinar, primero, y optimizar, después, el proceso de una forma iterativa. La herramienta debe responder a las necesidades: las intervenciones se encuentran integradas en un servicio de salud específico; por lo tanto, se deben considerar herramientas adicionales según las necesidades.

Entre los principales retos a los que se enfrentan este tipo de aplicaciones, comenta Carme Carrion, también vinculada al eHealth Center de la UOC, se encuentra la brecha digital, pero no entendida como un problema de conocimiento: «Las prestaciones tecnológicas son limitadas. No puedes diseñar intervenciones que solo sean para unas pocas personas, porque incrementas más la brecha de salud y la inequidad, que ya es muy grande», comenta la experta. «Tienes que buscar soluciones simples, baratas, que no dejen a nadie atrás, que puedan llegar a todo el mundo, y no solo a las élites socioeconómicas de estas comunidades. Y ahí está el reto».