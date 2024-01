Vuit recomanacions per millorar les apps de malalties tropicals desateses

La salut digital: una oportunitat

«Hi ha una sèrie de problemes als països on aquestes malalties són endèmiques», comença aclarint aquesta experta en solucions digitals per a la salut. «Per exemple, l'accés a determinats mòbils per part de la població, l'amplada de banda, la connexió constant a la xarxa, les bateries… El nombre d'aplicacions existents relacionades amb les malalties tropicals de la pell és petit, fins i tot les aplicacions de Google Play o d'Apple Store, comparat amb altres de salut més general, són ben poques. I les que hi ha gairebé no tenen articles científics que les sustentin», aclareix.

«L'OMS —amb qui la UOC col·labora estretament en la visibilització de les NTD— ja fa més de deu anys que impulsa la salut mòbil en aquests països, precisament perquè, malgrat les dificultats, és molt més fàcil comunicar-se amb un telèfon mòbil i fer videotrucades que el desplaçament de les persones en determinades zones». Però «per poder fer-ho bé, és indispensable disposar d'informació que avaluï la qualitat de les aplicacions», afegeix la investigadora, per tal de millorar-ne la integració i els serveis que ajudin a combatre aquest tipus de malalties.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3 i 10, per garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats i reduir la desigualtat en i entre els països.

