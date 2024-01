Creados algoritmos para entender la relación de las conexiones cerebrales con los movimientos

De un municipio de Pakistán a Barcelona

Desde niño, al joven le han interesado la ciencia y la tecnología. Nacido en el pequeño municipio de Sepoy, en Pakistán —cerca de la frontera con Afganistán—, su pasatiempo favorito era construir juguetes mecánicos con arcilla o con cualquier otra cosa que pudiera encontrar.

Tras obtener una beca para estudiar en Corea del Sur, Abbas consiguió otra para cursar sus estudios en la Escuela de Doctorado de la UOC, una experiencia que califica como «transformadora».

«Barcelona, con su cultura y su ambiente, me impactó muchísimo. No solo crecí en mi capacidad profesional, sino que también formé vínculos duraderos con personas increíbles», asegura.

Esta investigación favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): el 3, salud y bienestar, y el 9, industria, innovación e infraestructura.

Referencia de la tesis

Abbas. W. «Gesture Tracking and Neural Activity Segmentation in Head-fixed Behaving Mice by Deep Learning Methods».

UOC R&I

