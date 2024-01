Creats algoritmes per entendre la relació de les connexions cerebrals amb els moviments

Els neurocientífics observen i analitzen el comportament dels animals i la seva activitat cerebral en entorns controlats, amb l'objectiu, per exemple, de trobar una relació causal entre l'activitat neuronal i l'activitat física. Per fer-ho anoten manualment les dades de l'activitat física, del comportament i de l'activitat neuronal, una tècnica poc eficaç perquè requereix molt de temps, es poden cometre errors humans i és subjectiva, atès que depèn de qui anoti les observacions, per la qual cosa no és reproduïble.

En els últims anys, el tractament automatitzat d'aquestes dades ha anat guanyant pes, atès que resulta més eficient i reproduïble. És l'enfocament que ha emprat en la seva tesi Waseem Abbas, doctorat en el programa de Tecnologies de la Informació i de Xarxes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Part de la recerca ja ha estat publicada en dues revistes científiques: Sensors i IEEE Access.

La tesi proposa solucions basades en l'aprenentatge profund (deep learning) per registrar l'activitat neuronal i el comportament observat en ratolins als quals se'ls va bloquejar el moviment del cap. L'objectiu és permetre als neurocientífics anotar les dades de comportament i extreure'n patrons neuronals de manera automatitzada perquè puguin establir, així, un vincle causal entre tots dos. «Per al seguiment de gestos, hem proposat una ruta basada en l'aprenentatge profund que codifica explícitament la informació temporal apareguda en els vídeos», explica Abbas.

A més, l'investigador també va analitzar imatges neuronals dels rosegadors amb l'ajuda d'indicadors de calci fluorescents codificats genèticament (GECI, segons la sigla en anglès). «Quan una neurona està activa, la concentració de GECI canvia dins de la cèl·lula i aquest canvi és visible amb un microscopi fluorescent», indica el científic.

Per anotar de manera automàtica els moviments de les extremitats dels ratolins que apareixien en els vídeos i també detectar totes les neurones actives en les imatges d'activitat neuronal, el científic va entrenar els algorismes d'aprenentatge profund que havia desenvolupat. En concret, els va dissenyar perquè tinguessin en compte en cada moment el context espaciotemporal.