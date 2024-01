Las metáforas clave de las canciones de amor más populares hablan de cercanía y posesión del otro

De la proximidad física a la posesión

Muchas de las canciones analizadas hablan del amor como proximidad física: desde el deseo de que la persona querida esté cerca, hasta el contacto amoroso y la fusión entre amantes. Otras muchas hablan del amor en términos de posesión y cautiverio. Al menos una veintena de las canciones de amor más populares dibujan una «relación de amor desigual», en la que uno de los amantes considera al otro como suyo. En varios casos, además, el amor se muestra como una forma más de subyugación. El 67 % de las canciones analizadas por este estudio, de hecho, muestran una correlación entre las metáforas de proximidad física y las de posesión. Es decir, ambas ideas parecen superponerse.

«Es normal que en las canciones de amor se recurra a las metáforas sobre proximidad física, porque es algo que se desprende de la experiencia natural de las relaciones amorosas. Las metáforas de posesión, en cambio, reflejan un cliché cultural muy arraigado en la cultura popular», valoran Climent Roca y Coll-Florit. Bajo el lema «All you need is love», el estudio invita a mirar más allá de las pegadizas melodías de la música pop y a ahondar en el significado de las letras que, en un momento u otro, todos hemos cantado a todo pulmón.

Artículo de referencia

Climent Roca, S.; Coll-Florit, M. (2020). «All you need is love: Metaphors of love in 1946–2016 Billboard year-end number-one songs». Text & Talk. DOI: https://doi.org/10.1515/text-2019-0209

