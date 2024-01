Les metàfores clau de les cançons d'amor més populars parlen de proximitat i possessió de l'altre

De la proximitat física a la possessió

Moltes de les cançons analitzades parlen de l'amor com a proximitat física: des del desig que la persona estimada estigui a prop, fins al contacte amorós i la fusió entre amants. Moltes altres parlen de l'amor en termes de possessió i captivitat. Com a mínim una vintena de les cançons d'amor més populars dibuixen una «relació d'amor desigual», en què un dels amants considera l'altre com a seu. En diversos casos, a més, l'amor es mostra com un tipus més de subjugació. El 67 % de les cançons analitzades per aquest estudi, de fet, mostren una correlació entre les metàfores de proximitat física i les de possessió. És a dir, les dues idees sembla que se superposen.

«És normal que en les cançons d'amor es recorri a les metàfores sobre proximitat física, perquè és una cosa que es desprèn de l'experiència natural de les relacions amoroses. Les metàfores de possessió, en canvi, reflecteixen un clixé cultural molt arrelat en la cultura popular», valoren Climent Roca i Coll-Florit. Sota el lema «All you need is love», l'estudi convida a mirar més enllà de les enganxoses melodies de la música pop i a aprofundir en el significat de les lletres que, en un moment o altre, tots hem cantat a plens pulmons.

Article de referència

Climent Roca, S.; Coll-Florit, M. (2020). «All you need is love: Metaphors of love in 1946–2016 Billboard year-end number-one songs». Text and Talk. DOI: https://doi.org/10.1515/text-2019-0209

