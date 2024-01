Estudiantes con necesidades educativas especiales de distintas universidades europeas destacan los beneficios de los sistemas de evaluación electrónica

Factores cruciales para la aceptación del sistema

Las respuestas constatan que la discapacidad o necesidad especial no es la variable que determina la opinión del estudiante frente a un sistema de autenticación como el TeSLA. En él se demuestra que factores como la edad y el género o las experiencias previas tienen un mayor impacto en la aceptabilidad del uso del sistema. Tras analizar los resultados, los investigadores han observado que hay tres factores cruciales para aceptar la utilización del sistema: el grado de conocimiento de la tecnología por parte del estudiante, el trabajo adicional que comporta utilizar el sistema y el nivel de intrusión que sufren los estudiantes.

Los resultados del estudio son de especial interés para los académicos o investigadores que trabajan para facilitar el acceso a los alumnos con diversidad funcional en la evaluación en línea. Tal como apunta Bañeres, «el estudio permite conocer sus percepciones para decidir qué sistema es el más apropiado en estos casos y qué herramientas de autenticación y detección de autoría están dispuestos a utilizar. Asimismo, permite conocer cuál es su percepción sobre compartir datos de carácter personal».

Para estudiar los puntos de vista de los estudiantes con necesidades educativas especiales sobre la autenticación electrónica en la educación, hay que mantener la confianza de los estudiantes al implantar las nuevas tecnologías. Es necesario atender a las dudas y requerimientos de los estudiantes con diversidad funcional para evitar que la autenticación electrónica se convierta en una barrera para sus estudios.

Este estudio favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): 4, educación de calidad; 9, industria, innovación e infraestructura, y 10, reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Uotinen, S. et al. Acceptability of the e-authentication in higher education studies: views of students with special educational needs and disabilities. Int J Educ Technol High Educ 18, 4 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-020-00236-9

El estudio ha recibido financiación de la Comisión Europea H2020-ICT-2015/H2020-ICT-2015, Number 688520.

Información complementaria al proyecto TeSLA de la UOC

La UOC ha liderado el proyecto europeo de innovación e investigación TeSLA, que ha tenido como objetivo definir y desarrollar un sistema de evaluación en línea (e-assessment) que autentique a los estudiantes e identifique la autoría de las actividades de aprendizaje (exámenes, ejercicios, etc.) en entornos de aprendizaje en línea.

El consorcio TeSLA lo han formado 18 organizaciones expertas, entre las cuales hay 8 universidades europeas, 3 agencias de evaluación de la calidad universitaria (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña —España—, European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL —Bélgica— y European Quality Assurance Network for Informatics Education EV —Alemania—), 4 centros de investigación internacionales (Universidad de Namur —Bélgica—, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica —México—, Fundación del Instituto de Investigación IDIAP —Suiza— e Imperial College London —Reino Unido—) y 3 empresas tecnológicas (Protos Sistemas de Información —España—, LPLUS GmbH Company —Alemania— y Watchful —Portugal—).

TeSLA lo ha conformado en total un equipo de unos 80 profesionales con la participación de más de 14.000 estudiantes de Europa.

