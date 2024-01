Estudiants amb necessitats educatives especials de diverses universitats europees destaquen els beneficis dels sistemes d'avaluació electrònica

Factors per a l'acceptació del sistema

Les respostes constaten que la discapacitat o necessitat especial no és la variable que determina l'opinió de l'estudiant davant d'un sistema d'autenticació com el TeSLA. En aquest sistema es demostra que factors com l'edat i el gènere o les experiències prèvies tenen un impacte en l'acceptabilitat de l'ús del sistema. Després d'analitzar els resultats, els investigadors han observat que hi ha tres factors crucials per acceptar la utilització del sistema: el grau de coneixement de la tecnologia per part de l'estudiant, la feina addicional que comporta el fet d'utilitzar el sistema i el nivell d'intrusió que pateixen els estudiants.

Els resultats de l'estudi són especialment interessants per als acadèmics o els investigadors que treballen per facilitar l'accés als alumnes amb diversitat funcional en l'avaluació en línia. Tal com apunta Bañeres, «l'estudi permet saber les seves percepcions per decidir quin sistema és el més adequat en aquests casos i quines eines d'autenticació i detecció d'autoria estan disposats a utilitzar. Igualment, permet saber quina és la seva percepció del fet de compartir dades de caràcter personal».

Per estudiar els punts de vista dels estudiants amb necessitats educatives especials sobre l'autenticació electrònica en l'ensenyament, cal mantenir la confiança dels estudiants en implantar les noves tecnologies. Cal atendre els dubtes i els requeriments dels estudiants amb diversitat funcional per evitar que l'autenticació electrònica es converteixi en una barrera per als seus estudis.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents): 4, educació de qualitat; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 10, reducció de les desigualtats.

Article de referència

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Uotinen, S. et al. Acceptability of the e-authentication in higher education studies: views of students with special educational needs and disabilities. Int J Educ Technol High Educ 18, 4 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-020-00236-9

L’estudi ha rebut finançament de la Comissió Europea H2020-ICT-2015/H2020-ICT-2015, Number 688520.

Informació complementària al projecte TesLA de la UOC

La UOC ha liderat el projecte europeu d'innovació i recerca TeSLA, que ha tingut com a objectiu definir i desenvolupar un sistema d'avaluació en línia (e-assessment) que autentiqui els estudiants i identifiqui l'autoria de les activitats d'aprenentatge (exàmens, exercicis, etc.) en entorns d'aprenentatge en línia.

El consorci TeSLA l'han format 18 organitzacions expertes, entre les quals hi ha 8 universitats europees, 3 agències d'avaluació de la qualitat universitària (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya —Espanya—, European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL —Bèlgica— i European Quality Assurance Network for Informatics Education EV —Alemanya—), 4 centres de recerca internacionals (Universitat de Namur —Bèlgica—, Institut Nacional d'Astrofísica Òptica i Electrònica —Mèxic—, Fundació de l'Institut de Recerca IDIAP —Suïssa— i Imperial College London —Regne Unit—) i 3 empreses tecnològiques (Protos Sistemas de Información —Espanya—, LPLUS GmbH Company —Alemanya— i Watchful —Portugal—).

TeSLA l'ha format en total un equip d'uns 80 professionals amb la participació de més de 14.000 estudiants d'Europa.

