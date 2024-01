Números y algoritmos al servicio de la sociedad

El «humilde» ejemplo de los modelos meteorológicos

La otra cara de la moneda son los modelos de previsión meteorológica, a los que se refieren los investigadores como ejemplos, ya que estos hacen predicciones útiles, a corto plazo, constantemente actualizadas con información nueva, mientras que la incertidumbre se comunica con sumo cuidado. «A pesar de su enorme tamaño y de la gran cantidad de datos utilizados, las predicciones de estos modelos son humildes; por ejemplo, avisan de que hay un 20 % de probabilidades de lluvia. Aun así, la gente confía en ellos y acepta que la información que ofrecen puede que no sea del todo precisa», resalta el investigador.

En este sentido, los autores destacan la importancia de adoptar lo que llaman «tecnologías humildes», lo que implica tener en cuenta las fuentes de ambigüedad, la indeterminación y la complejidad para resaltar las dimensiones éticas de los problemas e identificar ganadores y perdedores en la distribución de costes y beneficios, teniendo en cuenta también a las personas más vulnerables.

Un observatorio para mejorar la vida de las personas

Ante esta situación, los investigadores proponen la creación de un observatorio que actúe como mediador entre ciencia y sociedad en los diversos ámbitos que informan al público mediante números, como salud pública, tecnología y economía. Según los investigadores, «la idea sería seleccionar casos concretos en los que se haya demostrado que los números son incorrectos o se han utilizado incorrectamente, y mostrarlos para que los ciudadanos sean conscientes de estas cuestiones y así ayudarles a ser más precavidos, pero sin que pierdan toda la fe en los números».

En concreto, los expertos subrayan que este observatorio sería muy importante para crear un vínculo sumamente necesario entre el mundo de la ciencia y el de la política, en primer lugar, transmitiendo las «limitaciones inherentes a los datos científicos» a quienes tienen que tomar decisiones basadas en ellos, y, en segundo lugar, canalizando los datos que sean significativos y que se puedan utilizar de manera segura en el debate público.

Además de esta propuesta, los autores también han llevado a cabo otras iniciativas como un seminario sobre la ética de la cuantificación, en el que han participado los expertos Wendy Espeland y Andy Stirling, organizado por la Universidad de Leiden y al que asistieron más de 160 personas.

