Números i algoritmes al servei de la societat

L'«humil» exemple dels models meteorològics

L'altra cara de la moneda són els models de previsió meteorològica, a què es refereixen els investigadors com a exemples, ja que aquests fan prediccions útils, a curt termini, constantment actualitzades amb informació nova, mentre que la incertesa es comunica amb molt de compte. «Malgrat la seva enorme grandària i la gran quantitat de dades utilitzades, les prediccions d'aquests models són humils; per exemple, avisen que hi ha un 20 % de probabilitats de pluja. Malgrat tot, la gent hi confia i accepta que la informació que ofereixen pot ser que no sigui del tot precisa», ressalta l'investigador.

En aquest sentit, els autors destaquen la importància d'adoptar el que anomenen «tecnologies humils», cosa que implica tenir en compte les fonts d'ambigüitat, la indeterminació i la complexitat per ressaltar les dimensions ètiques dels problemes i identificar guanyadors i perdedors en la distribució de costos i beneficis, tenint en compte també les persones més vulnerables.

Un observatori per millorar la vida de les persones

Davant d'aquesta situació, els investigadors proposen la creació d'un observatori que actuï com a mediador entre ciència i societat en els diversos àmbits que informen el públic mitjançant números, com ara salut pública, tecnologia i economia. Segons els investigadors, «la idea seria seleccionar casos concrets en què s'hagi demostrat que els números són incorrectes o s'han utilitzat incorrectament, i mostrar-los perquè els ciutadans siguin conscients d'aquestes qüestions i així ajudar-los a ser més previnguts, però sense que perdin tota la fe en els números».

En concret, els experts subratllen que aquest observatori seria molt important per crear un vincle summament necessari entre el món de la ciència i el de la política, en primer lloc, transmetent les «limitacions inherents a les dades científiques» als qui han de prendre decisions basant-s'hi, i, en segon lloc, canalitzant les dades que siguin significatives i que es puguin utilitzar de manera segura en el debat públic.

A més d'aquesta proposta, els autors també han dut a terme altres iniciatives com un seminari sobre l'ètica de la quantificació, en el qual han participat els experts Wendy Espeland i Andy Stirling, organitzat per la Universitat de Leiden i al qual van assistir més de 160 persones.

Article relacionat

Saltelli, A.; Andreoni, A.; Drechsler W.; Ghosh, J.; Kattel, R.; Kvangraven, I. H.; Rafols, I.; Reinert, E. S.; Stirling, A.; Xu, T. (2021). Why ethics of quantification is needed now. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP WP 2021/05). Disponible a <https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/wp2021-05>

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.