La salud mental empeoró más en las mujeres durante el confinamiento domiciliario

Un estudio que recoge números y experiencias

El estudio recoge datos que describen cómo ha sido el impacto psicosocial del confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Los datos y las conclusiones también tratan el apoyo social como un factor protector para no sufrir ansiedad o depresión en el caso de las mujeres. Además, el estudio recoge testimonios que transforman las cifras en palabras, como el de esta trabajadora del hogar de La Rioja de 55 años:

Estaba pendiente de si nos tocaría trabajar otra vez y esto es incómodo... Pues mirar al futuro, por los hijos, que no saben qué van a hacer. Nosotros tenemos un poco asegurada, entre comillas, nuestra manera de vivir cada mes […]. Pero los jóvenes no sé cómo van a acabar con esto […]. Tan mala es la enfermedad como que las personas no puedan hacer sus trabajos.

Otros testigos hacen referencia a la importancia que el apoyo mutuo protagonizó durante el confinamiento. Un ejemplo es el caso de esta mujer de Cataluña de 55 años con síntomas de la COVID-19 y su marido hospitalizado por el mismo virus:

Aquí somos 17 vecinos, y hubo una persona que se ofreció […]. Nos traían lo que necesitáramos. Tú se lo pedías y ellos se acercaban a la puerta, les dejabas una bolsita con el dinero y se lo llevaban […]. Tengo un par de amigas que viven en el barrio y me traían comida casera, sobre todo caldos... Me he encontrado con que cada día tenía alguna fiambrera con caldo o alguna otra comida.

El estudio sigue

La encuesta vuelve a estar abierta para extraer más datos, que podrán comparar con los de la primera encuesta. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años que residan en España. ¡Os animamos a participar!

El enlace de la encuesta es el siguiente: https://redcap.link/impacto_social_COVID19. También está disponible en la web del IDIAPJGol.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, sobre salud y bienestar.

Referencia del estudio

Jacques-Aviñó, ; López-Jiménez, T.; Medina, L.; Rodríguez, I. ; Queiroga, A.; Duarte-Salles, T.; de Bont, J.; Berenguera, A. (2021). El impacto psicosocial del confinamiento domiciliario por la pandèmia de la COVID-19 en España. Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). https://www.idiapjgol.org/images/PolicyBrief_vfinal_22FEB2021.pdf

