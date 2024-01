La salut mental va empitjorar més en les dones durant el confinament domiciliari

Un estudi que recull números i experiències

L'estudi recull dades que descriuen com ha estat l'impacte psicosocial del confinament per la pandèmia de la COVID-19. Les dades i les conclusions també tracten el suport social com un factor protector per no patir ansietat o depressió en el cas de les dones. A més a més, l'estudi recull testimonis que transformen les xifres en paraules, com ara el d'aquesta treballadora de la llar de La Rioja de 55 anys:

Estava pendent de si ens tocaria treballar un altre cop, i això és incòmode… Doncs mirar cap al futur, pels fills, que no saben què faran. Nosaltres tenim una mica assegurada, entre cometes, la nostra manera de viure cada mes […]. Però els joves no sé com acabaran, amb tot plegat […]. És igual de dolenta la malaltia com el fet que les persones no puguin fer la seva feina.

Altres testimonis fan referència a la importància que el suport mutu va protagonitzar durant el confinament. N'és un exemple el cas d'aquesta dona de Catalunya de 55 anys amb símptomes de la COVID-19 i el marit hospitalitzat pel mateix virus:

Aquí som 17 veïns, i hi va haver una persona que es va oferir […]. Ens portaven el que necessitéssim. Tu els ho demanaves i ells s'apropaven a la porta, els deixaves una bosseta amb els diners i s'ho enduien […]. Tinc un parell d'amigues que viuen al barri i em portaven menjar casolà, sobretot brous... M'he trobat que cada dia tenia alguna carmanyola amb brou o algun altre menjar.

L'estudi segueix

L'enquesta torna a estar oberta per extreure’n més dades, que podran comparar amb les de la primera enquesta. Hi poden participar totes les persones de més de 18 anys que resideixin a l'Estat espanyol. Us hi animem a participar!

L'enllaç de l'enquesta és el següent: https://redcap.link/impacto_social_COVID19. També està disponible al web de l'IDIAPJGol.

Referència de l’estudi

Jacques-Aviñó, ; López-Jiménez, T.; Medina, L.; Rodríguez, I. ; Queiroga, A.; Duarte-Salles, T.; de Bont, J.; Berenguera, A. (2021). El impacto psicosocial del confinamiento domiciliario por la pandèmia de la COVID-19 en España. Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). https://www.idiapjgol.org/images/PolicyBrief_vfinal_22FEB2021.pdf

