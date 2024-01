La mala calidad percibida del agua y vivir con niños influyen en la preferencia por beberla embotellada en casa

El agua del grifo es segura y la opción más sostenible

Dado que un tercio de los hogares argumentó que su consumo de agua embotellada estaba motivado por cuestiones de salud, los autores indican que las instituciones públicas y los suministradores de agua tienen un largo camino por recorrer para convencer a los consumidores de que beber agua del grifo es seguro. Otra cuestión es su sabor.

En cuanto a la sostenibilidad, March recuerda que el agua del grifo es la opción que implica un menor impacto ambiental. Si se opta por consumir agua embotellada, en la medida de lo posible se tendría que intentar generar los mínimos residuos, por lo que el investigador recomienda utilizar envases de gran capacidad, como garrafas, en lugar de botellas, y reciclarlos después de terminarlos.

En relación con algunos sistemas de tratamiento, como la ósmosis, «se debe tener en cuenta que, aunque no generan envases, sí que pueden requerir un alto consumo energético (en el caso de la ósmosis inversa) y pueden utilizar más agua de la que se termina consumiendo, ya que una parte es agua con las sales o los subproductos que hay que eliminar», explica.

Esta investigación ha sido financiada por fondos CICYT - CSO 2012 36996, así como por 2017 SGR 1351 y 2017 SGR 130.

Esta investigación favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): el 6, Agua limpia y saneamiento; el 11, Ciudades y comunidades sostenibles ; el 12, Producción y consumo responsables, y el 13, Acción por el clima.

