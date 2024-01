La mala qualitat percebuda de l'aigua i viure amb infants influeixen en la preferència per beure-la embotellada a casa

L'aigua de l'aixeta és segura i l'opció més sostenible

Atès que un terç de les llars va argumentar que el consum d'aigua embotellada estava motivat per qüestions de salut, els autors indiquen que les institucions públiques i els subministradors d'aigua tenen un llarg camí per recórrer per convèncer els consumidors que beure aigua de l'aixeta és segur. Una altra qüestió és el gust que tingui.

Pel que fa a la sostenibilitat, March recorda que l'aigua de l'aixeta és l'opció que implica un impacte ambiental més baix. Si s'opta per consumir aigua embotellada, en la mesura del que sigui possible, s'hauria d'intentar generar els mínims residus, de manera que l'investigador recomana utilitzar envasos de gran capacitat, com ara garrafes, en lloc d'ampolles, i reciclar-los un cop s'acabin.

En relació amb alguns sistemes de tractament, com ara l'osmosi, «s'ha de tenir en compte que, tot i que no generen envasos, sí que poden requerir un consum energètic alt (en el cas de l'osmosi inversa) i poden utilitzar més aigua de la que s'acaba consumint, atès que una part és aigua amb les sals o els subproductes que cal eliminar», explica.

