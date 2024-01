Metáforas para comprender la depresión

La práctica médica como enemigo

En el trabajo también han identificado nuevos tipos de metáforas que no habían aparecido en otros estudios, la mayoría de las cuales corresponden a factores sociales, comunicativos y médicos. Expresiones como «te encierran en un diagnóstico» o «los prejuicios han sido una losa», o el hecho de describir la cita con el psiquiatra como un «interrogatorio» muestran, según los investigadores, la existencia de factores importantes que empeoran la experiencia de vivir con depresión. «Se trata de metáforas contra distintos condicionamientos sociales y del entorno, tales como el estigma, la incomunicación, y una práctica médica considerada a menudo más como un enemigo que como un aliado», subrayan.

La mayoría de las metáforas sobre los aspectos médicos son muy críticas con la práctica psiquiátrica y el sistema médico, ya que se considera que limita la capacidad de agencia del paciente. «Los resultados no dejan muy bien parado al profesional. La relación terapéutica entre la persona diagnosticada y el profesional es claramente algo que hay que trabajar», destacan.

Según los investigadores, una explicación plausible de esta visión negativa es que los escritores de estos blogs han pasado por un sistema médico más centrado en los problemas que en la persona. En consecuencia, buscan «más empatía y más comprensión de su sufrimiento por parte del personal médico. Los profesionales que trabajan en cualquier ámbito de comunicación relativo a este trastorno deben conocer el poder expresivo de las metáforas conceptuales y la importancia de los factores sociales y contextuales en la vida de las personas afectadas, y deben ser conscientes de ello».

Los investigadores han relacionado el descubrimiento de estos nuevos tipos de metáforas con el hecho de escribir en blogs, ya que las producciones espontáneas en la red permiten una expresión más libre que las que se producen en situaciones clínicas. «Este tipo de textos, dado que no son intermediarios y están escritos en primera persona, permiten que los autores expliquen qué es lo más íntimo, lo más crítico o lo que les afecta profundamente», destacan.

Esta sinceridad también puede ser una herramienta para ayudar a visibilizar la enfermedad y contribuir a que «la sociedad entienda mejor qué significa para las personas con diagnósticos de trastorno mental vivir con la depresión, cuál es su experiencia y su vivencia del trastorno, ir más allá del hecho de estar triste, y contribuir a la lucha contra el estigma», explican.

Además de la depresión, el proyecto MOMENT también ha analizado otros trastornos mentales mayores, como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y el trastorno bipolar, y también otros medios, como la red social Twitter. Además, para contribuir a mejorar la comprensión de los trastornos mentales, los investigadores no solo analizan el discurso de las personas diagnosticadas, sino también el de los profesionales de la salud mental. «La intención es detectar y sistematizar las ideas y las asunciones dominantes sobre el trastorno mental grave, contribuir a reflexionar sobre cómo hablamos y cómo deberíamos hablar de ello y, finalmente, identificar y promover el cambio de posibles metáforas que estigmaticen», concluyen.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3 (salud y bienestar) y 10 (reducción de las desigualdades).

Este trabajo ha recibido la financiación de la Agencia Estatal de Investigación y del fondo FEDER [FFI2017-86969-R].

