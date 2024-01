Metàfores per comprendre la depressió

«Has de guanyar la batalla a la depressió», «el que compta és no rendir-se» o «aquest camí no és curt» són exemples de metàfores conceptuals que s'utilitzen habitualment per descriure aspectes i vivències de malalties com la depressió. Es tracta d'expressions que al·ludeixen a conceptes abstractes en termes més concrets i sovint més pròxims a l'experiència. Tot i que es fan servir de manera inconscient i acostumen a passar inadvertides per al parlant i per a l'oient, l'estudi d'aquest tipus de metàfores pot ajudar a accedir al pensament intern, a les creences i als sentiments de les persones afectades, i a comprendre'ls. Amb aquest objectiu, un equip multidisciplinari de la UOC format pels professors dels Estudis d'Arts i Humanitats Marta Coll-Florit i Salvador Climent Roca, membres del grup GRIAL-UOC, juntament amb Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigadora del grup PSiNET, ha analitzat les metàfores conceptuals de la depressió en 23 blogs escrits per persones amb un trastorn depressiu major. El nou treball, publicat en accés obert a la revista Metaphor and Symbol, és el primer en què s'analitzen textos en llengua catalana i també és un dels escassos estudis que se centren en continguts escrits de manera espontània a la xarxa. Els resultats mostren la rellevància dels condicionaments socials i de l'entorn, especialment de la pràctica mèdica, en la vivència d'aquesta malaltia, i també la utilitat dels blogs com un mitjà molt útil per a l'expressió i la comprensió de les vivències de les persones amb depressió.

La recerca s'emmarca en el projecte MOMENT: Metàfores del trastorn mental greu, una col·laboració entre lingüistes, psicòlegs, antropòlegs mèdics, educadors socials i enginyers per estudiar les metàfores conceptuals pròpies de l'àmbit de la salut mental. «Les vivències del trastorn mental són clarament un àmbit abstracte i difícil de comunicar, per la qual cosa l'estudi de les metàfores cognitives ens pot ajudar a comprendre-les més bé i, per tant, pot contribuir a generar discursos públics més acurats i respectuosos i millorar la comunicació entre persones afectades i professionals de la salut mental», expliquen els investigadors.