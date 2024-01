Los menores con trastorno del espectro autista mejoraron la comunicación y la relación con sus familiares durante el confinamiento

Falta de comprensión social

Por otro lado, la situación de cuarentena y confinamiento también puso de manifiesto la falta de comprensión social que padecen las personas con TEA y sus familias. Esta situación tomó relevancia especialmente en los momentos concretos de la pandemia en que se permitió salir a la calle a ciertos colectivos sociales con mayores dificultades.

En este contexto, algunas familias fueron increpadas por no respetar el confinamiento, a juicio de sus vecinos, y se mostraron contrarias a estigmatizar a los menores con TEA con señales identificativas, como un pañuelo azul. «Esta desagradable situación le sucedió a muchas personas que tenían derecho a salir, porque lo necesitaban, y fue muy duro para muchas familias», rememora Mumbardó.

Por último, las expertas detallan que las investigaciones futuras sobre este sector han de profundizar en los beneficios y el desarrollo de las políticas sobre el bienestar y el rendimiento académico de los menores con TEA que asisten a escuelas inclusivas.

«Los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas deberán tener en cuenta la información derivada de este estudio en los futuros procesos de toma de decisiones derivados de la pandemia por el COVID-19», concluyen las autoras.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) número 3, Salud y bienestar, y número 10, Reducción de las desigualdades.

Referencia o artículo relacionado

Mumbardó-Adam, C.; Barnet-López, S.; Balboni, G., «How have youth with Autism Spectrum Disorder managed quarantine derived from COVID-19 pandemic? An approach to families perspectives», Research in Developmental Disabilities, vol. 110, 2021, 103860, ISSN 0891-4222, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103860

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).