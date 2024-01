Els menors amb trastorn de l'espectre autista van millorar la comunicació i la relació amb els familiars durant el confinament

Atenció i suport tecnològics

Malgrat els resultats, les famílies amb aquests menors a càrrec seu també van incidir en el fet que van patir més dificultats en els moments inicials de la quarantena. No solament per la ruptura dels hàbits dels menors, sinó també perquè els recursos d'atenció i educatius no estaven adaptats a aquest nou context.

«Les famílies han trobat a faltar el suport de les escoles, que, com totes, es van haver de reorganitzar i van trigar un temps a fer-ho. No obstant això, les famílies sí que van valorar molt positivament tenir més temps per estar amb els fills, per conèixer-los millor i per poder eixamplar el ventall d'interessos que tenien els infants», recalca Mumbardó. L'experta també destaca que els centres educatius i els professionals educatius «han fet tots els possibles durant la quarantena per arribar a tots els estudiants», encara que la realitat ha demostrat que «és evident que calen noves mesures per afrontar aquesta mena de reptes».

A més a més, durant el transcurs de la recerca, les expertes també van avaluar l'adaptació i la resposta dels menors amb TEA a processos als quals estaven menys habituats, com ara mantenir el contacte mitjançant les noves tecnologies gràcies a les videotrucades.

D'aquesta manera, es va comprovar que aquests infants també responen als nous canals de comunicació telemàtics. Per exemple, quan observaven els familiars, els professors i els amics per mitjà de les videotrucades que es van fer durant el confinament, augmentaven el benestar i la tranquil·litat.

«La tecnologia va ajudar moltíssim i, encara que sovint no la sabien ni fer servir perquè per a ells era una eina nova per comunicar-se amb algú, el simple fet de veure l'avi, els companys o un altre familiar els propiciava un estat més plaent i tranquil», recalca la investigadora.

No obstant això, les autores adverteixen que, a causa de la variabilitat de la simptomatologia associada al TEA, els resultats són aplicables a aquestes famílies, però no necessàriament a altres nuclis familiars.