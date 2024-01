Una mesa redonda sobre arte y ciencia en pandemia da el pistoletazo de salida de Hac Te, el 'hub' de arte, ciencia y tecnología de Barcelona

El mes de diciembre pasado nueve instituciones de Barcelona se unían para crear un nodo de arte, ciencia y tecnología de la ciudad condal, bautizado entonces como Artech, pero rebautizado ahora como Hac Te. Esta iniciativa transversal la integran la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la Fira de Barcelona, el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation y el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), y tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Cámara de Comercio de Barcelona. Pocos meses después de la presentación de Hac Te a la sociedad, llega la primera de las actividades: una performance y una mesa redonda semipresencial sobre "Arte y ciencia en tiempo de pandemia", que se podrá seguir en directo por YouTube el 27 de abril, a partir de las 19 h.

La artista digital Mayra Citlalli Rojo será la encargada de hacer una performance desde México, su país natal. Por otro lado, la mesa redonda irá a cargo de Erich Berger, artista, comisario, trabajador cultural y director de Bioart Society, que participará desde Finlandia, y de Laura Benítez, doctora en Filosofía, investigadora, comisaria independiente y profesora colaboradora de la UOC, con el profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC Pau Alsina como moderador. La bienvenida institucional la hará Lluís Nacenta, director de Hangar, y la presentación de la sesión y de Hac Te irá a cargo de Pau Alsina como coordinador de esta iniciativa transversal; ambos lo harán presencialmente desde Hangar.

Esta primera actividad también sirve para presentar el último número de la revista académica de la UOC Artnodes, creada y dirigida por Pau Alsina hace casi veinte años para dar cabida a artículos que muestran y analizan las interrelaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. El monográfico cuenta con la participación de Berger y Benítez como editores invitados de la revista.