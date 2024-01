Una taula rodona sobre art i ciència en pandèmia dona el tret de sortida d'Hac Te, el 'hub' d'art, ciència i tecnologia de Barcelona

El desembre passat nou institucions de Barcelona s'unien per crear un hub d'art, ciència i tecnologia de la ciutat comtal, batejat aleshores com Artech, però rebatejat ara com Hac Te. Aquesta iniciativa transversal la integren la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), la Fira de Barcelona, l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), i té el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. Pocs mesos més tard de la presentació d'Hac Te a la societat, arriba la primera de les activitats: una performance i una taula rodona semipresencial sobre "Art i ciència en temps de pandèmia", que es podrà seguir en directe per YouTube el 27 d'abril, a partir de les 19 h.

L'artista digital Mayra Citlalli Rojo serà l'encarregada de fer una performance des de Mèxic, el seu país natal. A banda, la taula rodona anirà a càrrec d'Erich Berger, artista, comissari, treballador cultural i director de Bioart Society, que hi participarà des de Finlàndia, i de Laura Benítez, doctora en Filosofia, investigadora, comissària independent i professora col·laboradora de la UOC, amb el professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC Pau Alsina com a moderador. La benvinguda institucional la farà Lluís Nacenta, director d'Hangar, i la presentació de la sessió i d'Hac Te anirà a càrrec de Pau Alsina com a coordinador d'aquesta iniciativa transversal; tots dos ho faran presencialment des d'Hangar.

Aquesta primera activitat també serveix per presentar el darrer número de la revista acadèmica de la UOC Artnodes, creada i dirigida per Pau Alsina fa gairebé vint anys per donar cabuda a articles que mostren i analitzen les interrelacions entre l'art, la ciència i la tecnologia. El monogràfic compta amb la participació de Berger i Benítez com a editors convidats de la revista.