Netflix apuesta por producciones locales para seguir liderando el mercado de las plataformas de 'streaming'

Aumento de la producción

Uno de los resultados de esta estrategia ha sido el incremento del número de producciones audiovisuales originales de Netflix, que ha pasado de estrenar dos películas con el inglés como idioma principal en 2015 a lanzar más de setenta largometrajes en una decena de idiomas en 2018. «Netflix no ha actuado de una sola manera, sino que está muy atento a cómo producir en un determinado territorio que le resulta interesante», subraya Roig.

En este sentido, esta plataforma ha conseguido un aumento de las producciones en francés o español, que han pasado de no tener ninguna producción original de Netflix en 2015 a tener seis y siete piezas respectivamente. «Las películas de habla no inglesa, aunque minoritarias, son cada vez más significativas, y en 2018 ya representaban el 35 % del total. Este hecho apunta a la importancia de destacar lo local en los distintos países. No solo se da visibilidad a las producciones más taquilleras y populares a escala global, sino también a producciones locales que ayudan a Netflix a presentarse como una marca global-local, o como una marca transnacional», aseguran los autores.