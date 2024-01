Netflix aposta per produccions locals per continuar liderant el mercat de les plataformes de 'streaming'

Els diferents mètodes que segueix Netflix a l'hora d'estrenar els continguts afavoreixen la repercussió internacional de pel·lícules originals de producció local i, al mateix temps, serveixen de xarxa de seguretat per a aquests llargmetratges en una indústria audiovisual en evolució permanent.

Un estudi fet pels investigadors Antoni Roig, Judith Clares i Jordi Sánchez, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i publicat en la revista d'accés obert Communication & Society ha analitzat els diferents sistemes i planificacions que ha seguit la plataforma d'entreteniment nord-americana els darrers anys en relació amb els seus llargmetratges originals, i que li han permès convertir-se en líder del sector de la distribució de continguts audiovisuals a la carta.

Segons els autors, els enfocaments utilitzats per Netflix formen part d'un pla global d'expansió per consolidar-se com a referent principal en el mercat de plataformes de servei de vídeo a la carta. «Netflix ha elaborat una estratègia molt més diversa i global del que aparentava en un començament en les estrenes de les seves produccions originals», explica Antoni Roig, investigador del grup Mediaccions, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i autor principal d'aquest estudi.

En concret, l'estratègia d'estrenes de les pel·lícules originals s'ha fomentat en la conjunció de diferents mètodes com l'estrena en sales, la presència en festivals de cinema, petits experiments basats en l'assaig-error i la producció local als països que disposen del servei de streaming o reproducció en continu. «La producció pròpia és essencial per poder oferir contingut nou i original als subscriptors en la lluita per mantenir-se com a líder del sector i diferenciar-se de la resta de plataformes de visionament a la carta i streaming», detalla Judith Clares, investigadora del grup GAME, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i una de les autores d'aquesta investigació.

Un dels objectius principals de l'estratègia de Netflix ha estat cercar el reconeixement de la indústria cinematogràfica per legitimar les seves produccions audiovisuals com a peces culturals d'alta qualitat i no únicament com a cinema de consum ràpid. D'aquesta manera, una de les estratègies adoptades per la plataforma és apostar per participar en festivals internacionals de cinema i produir pel·lícules de directors reconeguts i de prestigi.

De fet, aquesta estratègia va tenir els seus fruits amb la pel·lícula Roma, produïda per Netflix i dirigida pel cineasta mexicà Alfonso Cuarón. Aquest llargmetratge va guanyar tres estatuetes a la gala dels Oscar del 2019, entre les quals hi ha el guardó a la millor pel·lícula de parla no anglesa i millor direcció. «Roma, per exemple, pertany a un esforç ben calculat per donar suport al cinema per part de Netflix. Aquesta plataforma, aparentment, està molt dirigida a la producció o cinema comercial, però també ha anat invertint en aquest tipus de productes més especialitzats i de més rellevància cultural», apunta Roig.

D'altra banda, Netflix ha augmentat la inversió en la producció i la distribució de pel·lícules originals per oferir llargmetratges inèdits als seus subscriptors i diferenciar-se d'altres plataformes del sector. També ha apostat per estrenar pel·lícules en línia abans que a les sales de cinema. «Aquestes empreses busquen la manera de reinventar-se i poder tenir contingut nou perquè els seus usuaris puguin gaudir-ne abans de passar per les sales de cinema i tot», explica Clares.