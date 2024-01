Becas de producción-investigación del Institut Ramon Llull, NewArtFoundation, UOC, La Caldera y Hangar

Condiciones

a. Cada solicitante (individual o colectivo) puede presentar un solo proyecto a esta convocatoria, escogiendo una de las dos modalidades que comprende.

b. El desarrollo de los proyectos contará con los medios, el asesoramiento y el espacio de trabajo del Laboratorio de Interacción de Hangar. El desarrollo de los proyectos contará, de manera opcional, con un proceso de residencia y/o asesoramiento en alguno de los centros de investigación adscritos a la convocatoria a través de Hac Te.

c. Pueden optar a estas becas artistas, investigadorxs, desarrolladorxs de cualquier edad y nacionalidad.

d. Los proyectos presentados deberán privilegiar el trabajo con tecnologías de código abierto y bajo licencias libres.

e. Estas becas no ofrecen ni alojamiento ni bolsa de movilidad.

f. El proyecto se desarrollará físicamente en Cataluña.

g. El Institut Ramon Llull, la New Art Foundation, la UOC, La Caldera y Hangar ponen a disposición de los beneficiarios:

Modalidad 1: Becas de producción-investigación

– Número de becas que se convocan: 4

– Honorarios: 1400€ (importe bruto)

– Una bolsa de producción de hasta 5600€ (importe bruto)

– Residencia-Asesoramiento a uno de los centros de investigación adscritos a la convocatoria

– Acompañamiento y mediación de UOC y Hac Te, hub de arte, ciencia y tecnología de Barcelona

Submodalidad 1.1

– Espacio de trabajo en el Laboratorio de Interacción de Hangar de junio a septiembre 2021

– Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto por parte de Hangar de junio a septiembre 2021

Submodalidad 1.2

– Espacio de trabajo en el Laboratorio de Interacción de Hangar desde junio hasta diciembre 2021

– Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto por parte de Hangar de junio hasta diciembre 2021

Submodalidad 1.3

– Espacio de trabajo a definir entre La Caldera y Hangar de junio a septiembre 2021

– Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto por parte de La Caldera y de Hangar de junio a septiembre 2021

Modalidad 2: Beca de producción financiada por la Colección BEEP

– Número de becas que se convocan: 1

– Honorarios: 1600€ (importe bruto)

– Una bolsa de producción de hasta 9400€ (importe bruto)

– Residencia-Asesoramiento a uno de los centros de investigación adscritos a la convocatoria (ICFO, BSC)

– Acompañamiento y mediación de UOC y Hac Te

– Espacio de trabajo en el Laboratorio de Interacción de Hangar de junio a septiembre 2021

– Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto por parte de Hangar de junio a septiembre 2021

* La pieza producida bajo esta modalidad se incorporará a la Colección BEEP.