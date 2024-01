Beques de producció-investigació de l'Institut Ramon Llull, NewArtFoundation, UOC, La Caldera i Hangar

Durada

Submodalitat 1.1, 1.3 i Modalitat 2: de l’11 de juny fins al 4 de setembre 2021.

Submodalitat 1.2: de l’11 de juny fins al 31 de desembre 2021.

Compromisos del projecte seleccionat

a. Lliurar una memòria final del projecte que inclogui la documentació del procés i una valoració de la beca durant els dos mesos posteriors a la seva finalització.

b. Incloure el logotip de l’Institut Ramon Llull, la New Art Foundation, la UOC, La Caldera, Hangar, Hac Te i el centre on s’hagi fet la residència en la comunicació del projecte.

c. Realitzar una presentació del projecte a Hangar —en el marc del Paratext— i/o Hac Te.

d. Participar en una taula rodona durant els dies d’Ars Electronica que serà retransmesa per streaming o gravar un vídeo explicatiu del projecte.

Procés de sol·licitud

La sol·licitud es farà mitjançant un arxiu pdf, amb els camps requerits a continuació, enviat per correu electrònic a l’adreça marzia[arrova]hangar.org amb l’asspumte “Beques Ars Electronica 2021 – Modalitat (1 o 2 a escollir)”.

La recepció de propostes s’obre a la publicació d’aquesta convocatòria el 18 de maig 2021, i es tancarà el 9 de juny 2021 a les 23:59 (UTC+1h).

L’arxiu PDF de la proposta haurà d’incloure els següents camps:

a. Dades personals (en cas de col·lectius, s’ha d’escollir una persona responsable del projecte)

– Nom i cognom

– Adreça completa

– Número de telèfon

– Correu electrònic

b. Curriculum vitae (fins a 1500 caràcters incloent-hi espais)

c. Modalitat de la beca a la qual es presenta el projecte.

d. Descripció del projecte, incloent-hi:

– Resum del projecte (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais)

– Paraules clau (fins a 10 paraules clau)

– Objectius (fins a 1000 caràcters incloent-hi espais)

– Resultats esperats (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais)

– Metodologia (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais)

– Com s’ha de documentar el projecte (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais)

– Calendari i pla de treball

– Necessitats tècniques

– Pressupost per a la producció i exhibició del projecte

e. Motivacions per optar a aquesta beca (fins a 2000 caràcters incloent-hi espais)

* IMPORTANT:

– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió

– L’arxiu PDF ha de pesar 10 Mbps com a màxim

– El Comitè de selecció pot posar-se en contacte amb les persones preseleccionades per a una entrevista

Comitè de selecció

El comitè de selecció estarà format per:

Marie-France Veyrat, Andreu Rodríguez Valveny i Vicente Matallana (New Art Foundation), Pau Alsina i Irma Vilà (UOC – ISEA Barcelona2022), Roberta Bosco (comissària i crítica), un membre de la comissió de programes d’Hangar, Lluís Nacenta (director d’Hangar), Maria Lladó i Susana Millet (Institut Ramon Llull), Cristina Riera (La Caldera), Fernando Cucchietti (BSC), un membre de ICFO, Alex González (BIST) i Marisol López (ICEC).

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 9 de juny de 2021 a les 23:59 (UTC+1h).

– Anunci del resultat del procés de selecció: 15 de juny de 2021.

Per a més informació

Marzia Matarese

marzia[arrova]hangar.org