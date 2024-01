El ministro Castells celebra el 20.º aniversario del primer centro de investigación de la UOC especializado en las TIC

El Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el instituto de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especializado en el estudio de internet y de los efectos de la interacción de las tecnologías digitales con la actividad humana, celebra los 20 años de su creación. El ministro de Universidades y catedrático de Sociología de la UOC, Manuel Castells, fue su director de 2008 a 2013. Y para conmemorar la efeméride, impartirá la ponencia «The Network Society in the age of pandemics» el día 3 de junio a las 18 h desde la sede central de la universidad (avda. Tibidabo, 39, Barcelona). El acto, que se llevará a cabo íntegramente en inglés, se podrá seguir en directo desde este enlace.

En la actualidad, el IN3 acoge once grupos de investigación reconocidos que desarrollan una amplia diversidad de investigaciones de carácter interdisciplinario, pero en sus inicios, en el año 2000, solo albergaba el pionero programa de doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento, uno de los primeros que se crearon en el campo de investigación de la sociedad de la información y el conocimiento y el primero que se ofreció completamente en red. Y justo un año más tarde, se iniciaba la primera fase del Proyecto Internet Catalunya (PIC), un ambicioso estudio que analizó las características y el desarrollo de la sociedad de la información en Cataluña, que finalizó en 2007 bajo la dirección del profesor Castells.

Castells asumió la dirección del IN3 en 2008 y estableció nuevas líneas estratégicas. Y en esta etapa fue galardonado con el prestigioso premio Holberg, el Nobel de las ciencias sociales, el arte, la tecnología, las humanidades y el derecho (2012), y el premio Balzan de Sociología, que distingue a científicos de todo el mundo por su contribución en los campos de las ciencias y las artes (2013).

El actual director del IN3, David Megías, hace un repaso histórico de esta institución. «El IN3 se creó durante el curso 1999-2000 con el objetivo de llevar a cabo investigación puntera sobre la sociedad red, es decir, la interacción entre las tecnologías digitales ―fundamentalmente internet― y los diferentes ámbitos de la sociedad humana. Hoy, renovando la terminología, podemos decir que el IN3 investiga la transformación digital de la sociedad». Una investigación que se realiza «gracias a la confluencia de mundos disciplinarios en principio muy lejanos, como las ciencias sociales y humanas, por un lado, y las ingenierías TIC, por el otro», añade. Para Megías, «la colaboración interdisciplinaria entre estos dos grandes bloques nos permite no solo analizar cómo se está transformando la sociedad, sino también ser partícipes de esta transformación con el objetivo de contribuir al progreso de la humanidad, poniendo nuestro grano de arena para dar cumplimiento a la profecía del profesor Castells».