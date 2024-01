El ministre Castells celebra el 20è. aniversari del primer centre de recerca de la UOC especialitzat en les TIC

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l’institut de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en l’estudi d’internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l’activitat humana, celebra els 20 anys de la seva creació. El ministre d’Universitats i catedràtic de Sociologia de la UOC, Manuel Castells, en va ser el director del 2008 al 2013. I per commemorar l’efemèride, impartirà la ponència «The Network Society in the age of pandemics» el dia 3 de juny a les 18 h des de la seu central de la Universitat (av. Tibidabo, 39, Barcelona). L’acte, que es durà a terme íntegrament en anglès, es podrà seguir en directe des d’aquest enllaç.

En l’actualitat, l’IN3 acull onze grups de recerca reconeguts que desenvolupen una àmplia diversitat de recerques de caràcter interdisciplinari, però en els inicis, l’any 2000, només acollia el pioner programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, un dels primers que es van crear en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement i el primer que es va oferir completament en xarxa. I justament un any més tard, s’iniciava la primera fase del Projecte Internet Catalunya (PIC), un ambiciós estudi que va analitzar les característiques i el desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya, que va finalitzar el 2007 sota la direcció del professor Castells.

Castells va assumir la direcció de l’IN3 el 2008 i hi va establir noves línies estratègiques. I en aquesta etapa va ser guardonat amb el prestigiós premi Holberg, el Nobel de les ciències socials, l’art, la tecnologia, les humanitats i el dret (2012), i el premi Balzan de Sociologia, que distingeix científics de tot el món per la seva contribució en els camps de les ciències i les arts (2013).

L’actual director de l’IN3, David Megías, fa un repàs històric d’aquesta institució. «L’IN3 es va crear durant el curs 1999-2000 amb l’objectiu de dur a terme recerca capdavantera sobre la societat xarxa, és a dir, la interacció entre les tecnologies digitals ―fonamentalment internet― i els diferents àmbits de la societat humana. Avui, renovant la terminologia, podem dir que l’IN3 investiga la transformació digital de la societat.» Una recerca que es fa «gràcies a la confluència de mons disciplinaris en principi molt llunyans, com les ciències socials i humanes, d’una banda, i les enginyeries TIC, de l’altra», afegeix. Per a Megías, «la col·laboració interdisciplinària entre aquests dos grans blocs ens permet no només analitzar com es transforma la societat, sinó també ser partícips d’aquesta transformació amb l’objectiu de contribuir al progrés de la humanitat i posar el nostre gra de sorra per donar compliment a la profecia del professor Castells».