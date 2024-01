Hallan altos niveles de plomo en sangre en población indígena de la Amazonía peruana

Problemas para la salud

La realización de este estudio es el resultado del acuerdo alcanzado entre las federaciones indígenas de las cuencas hidrográficas afectadas y el Gobierno peruano para dar respuesta a sus preocupaciones sobre los potenciales efectos en la salud. «Este trabajo sale adelante por petición de las comunidades indígenas, ya que llevan décadas reclamando al Gobierno que se haga algo en este sentido», indica la investigadora.

Las alteraciones en los sistemas nervioso, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal están asociadas a la exposición al plomo tanto en adultos como en niños, según recoge el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

«Unos niveles de plomo como los que encontramos en Perú tienen efectos sobre la salud. De hecho, cualquier cantidad de este metal en sangre implica consecuencias para la salud. Los efectos más conocidos son los problemas neurológicos y de neurodesarrollo en niños», advierte Cristina O'Callaghan-Gordo.

El estudio se ha financiado con fondos del Instituto Nacional de Salud de Perú y ha contado con la colaboración de las federaciones FEDIQUEP, ACODECOSPAT, FECONACOR y OPIKAFPE, que forman parte de la federación de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT). También han participado en esta investigación el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú, la Universidad de Cambridge, la Universidad Central de Catalunya–Universidad de Vic, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y e-Tech International de Estados Unidos.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

Artículo de referencia:

Cristina O’Callaghan-Gordo, Jaime Rosales, Pilar Lizárraga, Frederica Barclay, Tami Okamoto, Diana M. Papoulias, Ana Espinosa, Martí Orta-Martinez, Manolis Kogevinas, John Astete, «Blood lead levels in indigenous peoples living close to oil extraction areas in the Peruvian Amazon». (2021). Environmental Research, https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106639

