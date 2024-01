Troben alts nivells de plom a la sang en població indígena de l'Amazònia del Perú

El plom és un metall tòxic l'ús generalitzat del qual ha donat lloc en moltes parts del món a una important contaminació del medi ambient i a problemes de salut pública. Això ha motivat que l'OMS l'inclogui dins d'una llista de deu productes químics causants de greus problemes per a la salut. Malgrat això, la contaminació per plom continua afectant moltes poblacions. Un estudi publicat avui en accés obert en la revista Environment International ha trobat alts nivells de plom en població indígena de l'Amazònia del Perú que viu prop d'àrees d'extracció de petroli. La recerca l'ha liderat la professora i investigadora Cristina O'Callaghan-Gordo, dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa” juntament amb l'Institut Nacional de Salut del Perú.

«La hipòtesi principal és que el metall els pot arribar a través de la dieta en les zones on hi ha més contaminació ambiental, ja que la població caça i pesca per alimentar-se i estudis previs han demostrat la presència de plom en els animals d'aquesta zona. En canvi, en els llocs amb menys contaminació ambiental, la via més probable és per exposició ocupacional, com ara el fet d'estar en contacte directe amb el petroli en participar en tasques de neteja després de vessaments de cru», explica Cristina O'Callaghan-Gordo.