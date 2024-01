Las ocho universidades públicas catalanas analizarán los retos de futuro de la docencia en el Congreso CIDUI

Del 29 de junio al 2 de julio de 2021 tendrá lugar la undécima edición del Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) en formato en línea. Este congreso está organizado por las ocho universidades públicas catalanas (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV y UOC), a través de sus unidades de innovación y formación, y la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), y cuenta con la colaboración de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña. La edición de este año lleva por título "Más allá de las competencias: nuevos retos en la sociedad digital" y tiene como objetivo crear un espacio de análisis e intercambio de estudios, experiencias y propuestas sobre el impacto de los retos a los que se enfrenta el mundo universitario y la manera de abordarlos. Participarán en el congreso expertos nacionales e internacionales en el marco de sesiones plenarias, talleres, sesiones orales, monográficas y pósteres. En el marco de este encuentro, se entregarán los premios AQU Catalunya - CIDUI. Este año, se celebrará por primera vez en formato en línea y la UOC es la institución anfitriona.

El mundo universitario está viviendo una transformación ante los nuevos retos formativos, que son fruto de cambios tecnológicos, sociales, políticos, culturales, medioambientales… Aparecen nuevos perfiles de estudiantes que requieren nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, perfiles profesionales emergentes y nuevos modelos organizativos. Todo el debate que se vivía en la educación superior se ha visto acelerado por el despliegue de un modelo híbrido presencial-virtual, fruto del impacto de la pandemia generada por la COVID-19, que ha llevado a una reorganización individual y colectiva.

La universidad como agente social quiere dar respuesta a ello y por eso es necesaria la transformación de estrategias docentes y sistemas universitarios, a partir de la generación de conocimiento y de prácticas innovadoras evaluables. Espacios como el Congreso CIDUI permiten el encuentro de los expertos para hacerlo posible. Este año, abordarán cuatro ámbitos distintos: los estudiantes en la era digital, arquitecturas y espacios de aprendizaje, relación universidad-sociedad y desarrollo profesional de los docentes.

La bienvenida institucional, que tendrá lugar el día 29, será a cargo de Josep A. Planell, rector de la UOC; Javier Lafuente, rector de la UAB y presidente de la ACUP, y Ernest Pons, coordinador del Congreso CIDUI.

La conferencia inaugural del congreso lleva por título "¿Una nueva era de la educación superior? Amenazas y oportunidades que plantean los modelos innovadores", será a cargo de Julia Freeland, directora de investigación educativa del Clayton Christensen Institute y la moderará Sílvia Sivera, directora del eLearn Center de la UOC.

La segunda sesión plenaria será un diálogo: "¿Tiene sentido hablar de una nueva pedagogía?", con Jeff Merriman, cofundador y Chief Technology Officer en DXtera Institute, y Anna Pons, analista y jefa de proyectos en la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, y será moderado por Maria Rosa Buxarrais, directora del Instituto de Desarrollo Profesional de la UB, y Manel Jiménez, vicerrector de Transformación Educativa, Cultura y Comunicación de la UPF.

La tercera sesión plenaria será una mesa de análisis, "La transformación de los modelos de gobernanza de la universidad: ¿cómo impacta en la dimensión docente?", con Nekane Balluerka Lasa, catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU y rectora entre 2017-2021; Xavier Prats Monné, asesor senior para iniciativas estratégicas de la UOC y asesor especial de Teach For All, y Francesc Solé Parellada, catedrático emérito de la UPC. Moderarán Joan Manuel del Pozo Álvarez, profesor emérito y síndico de la UdG, y Josep M. Vilalta, secretario ejecutivo de la ACUP y director de la Global University Network for Innovation.

En el marco del congreso, y coincidiendo con el acto de clausura, se celebrará la entrega de los Premios AQU Catalunya - CIDUI para las mejores comunicaciones presentadas en la edición de este año. Será a cargo de Martí Casadesús, director de la AQU Catalunya; Paquita Santiveri, vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad de la UdL; Carles Sigalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, y Josep M. Vilalta, secretario ejecutivo de la ACUP.