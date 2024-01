Les vuit universitats públiques catalanes analitzaran els reptes de futur de la docència al Congrés CIDUI

Del 29 de juny al 2 de juliol del 2021 tindrà lloc l'onzena edició del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) en format en línia. Aquest congrés està organitzat per les vuit universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC), a través de les seves unitats d'innovació i formació, i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), i compta amb la col·laboració de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. L'edició d'enguany porta per títol "Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital" i té com a objectiu crear un espai d'anàlisi i intercanvi d'estudis, experiències i propostes sobre l'impacte dels reptes als quals s'enfronta el món universitari i la manera d'abordar-los. Hi participaran experts nacionals i internacionals en el marc de sessions plenàries, tallers, sessions orals, monogràfiques i pòsters. En el marc d'aquesta trobada, s'entregaran els premis AQU Catalunya - CIDUI. Enguany, se celebrarà per primer cop en format en línia i la UOC n'és la institució amfitriona.

El món universitari viu una transformació davant els nous reptes formatius, que són fruit de canvis tecnològics, socials, polítics, culturals, mediambientals… Apareixen nous perfils d'estudiants que demanen nous models d'ensenyament i aprenentatge, perfils professionals emergents i nous models organitzatius. Tot el debat que es vivia en l'educació superior s'ha vist accelerat pel desplegament d'un model híbrid presencial-virtual, fruit de l'impacte de la pandèmia generada per la COVID-19, que ha portat a una reorganització individual i col·lectiva.

La universitat com a agent social vol donar-hi resposta i per això és necessària la transformació d'estratègies docents i sistemes universitaris, a partir de la generació de coneixement i de pràctiques innovadores avaluables. Espais com el Congrés CIDUI permeten la trobada dels experts per fer-ho possible. Enguany, abordaran quatre àmbits diferents: els estudiants en l'era digital, arquitectures i espais d'aprenentatge, relació universitat-societat i desenvolupament professional dels docents.

La benvinguda institucional, que tindrà lloc el dia 29, anirà a càrrec de Josep A. Planell, rector de la UOC; Javier Lafuente, rector de la UAB i president de l'ACUP, i Ernest Pons, coordinador del Congrés CIDUI.

La conferència inaugural del congrés porta per títol "Una nova era de l'educació superior? Amenaces i oportunitats que plantegen els models innovadors", anirà a càrrec de Julia Freeland, directora de recerca educativa del Clayton Christensen Institute i serà moderada per Sílvia Sivera, directora de l'eLearn Center de la UOC.

La segona sessió plenària serà un diàleg sobre si "Té sentit parlar d'una nova pedagogia?", amb Jeff Merriman, cofundador i Chief Technology Officer a DXtera Institute, i Anna Pons, analista i cap de projectes a la Direcció d'Educació i Competències de l'OCDE, i serà moderat per Maria Rosa Buxarrais, directora de l'Institut de Desenvolupament Professional de la UB, i Manel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació de la UPF.

La tercera sessió plenària serà una taula d'anàlisi, "La transformació dels models de governança de la universitat: com impacta en la dimensió docent?", amb Nekane Balluerka Lasa, catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Facultat de Psicologia de la UPV/EHU i rectora entre 2017-2021; Xavier Prats Monné, assessor sènior per a iniciatives estratègiques de la UOC i assessor especial de Teach For All, i Francesc Solé Parellada, catedràtic emèrit de la UPC. Moderaran Joan Manuel del Pozo i Álvarez, professor emèrit i síndic de la UdG, i Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP i director de la Global University Network for Innovation.

En el marc del congrés, i coincidint amb l'acte de cloenda, se celebrarà l'entrega dels Premis AQU Catalunya - CIDUI a les millors comunicacions presentades a l'edició d'enguany. Anirà a càrrec de Martí Casadesús, director de l'AQU Catalunya; Paquita Santiveri, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat de la UdL; Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, i Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP.