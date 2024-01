Las plataformas digitales podrían impulsar la donación de sangre, especialmente entre los jóvenes

Presente y futuro

La información aportada por el trabajo es valiosa, pero aún preliminar. Los datos fueron recabados en un contexto académico y de investigación y durante la pandemia por la COVID-19, por lo que nuevos estudios podrían contribuir a hacerla más extensible. «Estamos planificando una nueva oleada de cuestionarios para aumentar el colectivo, haciéndolo más representativo y precisándolo mejor», explica Torrent.

El catedrático de la UOC considera que «si estas plataformas son importantes en tantos otros aspectos de la vida social y cultural, pueden perfectamente llegar a serlo en el contexto de la donación de sangre. Nuestro estudio aporta una herramienta útil para el abordaje de campañas de marketing social y de desarrollo de plataformas para llegar con más efectividad a la población joven, en quienes encontramos problemas claros a la hora de donar».

Esta investigación se incluye dentro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

Artículo de referencia:

Torrent-Sellens, J., Salazar-Concha, C., Ficapal-Cusí, P., Saigí-Rubió, F. (2021). «Using digital platforms to promote blood donation: Motivational and preliminar evidence from Latin America and Spain». International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4270. Doi: https://doi.org/10.3390/ijerph18084270.

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).