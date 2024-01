Les plataformes digitals podrien impulsar la donació de sang, especialment entre els joves

Plataformes digitals d'ús social

Hi ha moltes recerques que han analitzat l'ús de plataformes col·laboratives en relació amb l'allotjament o el transport, però «amb prou feines s'han estudiat respecte a fins socials com pot ser la donació de sang», sosté Torrent, també col·laborador de l’eHealth Center de la UOC. Aquest cas podria ser important, perquè «salvant les distàncies, el problema és semblant al de les pensions. Es necessita els joves perquè el sistema funcioni». Tot i que encara no estan gaire esteses, ja hi ha països en què s'han llançat diverses iniciatives d'aquest tipus, com és el cas de la plataforma Blooders.org.

Per al nou treball es van desenvolupar qüestionaris específics que permetien destriar els factors que influeixen en la motivació i en els camins de comportament que portarien a la intenció de donar sang en l'entorn d'una plataforma col·laborativa. En total, 302 voluntaris relacionats amb la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Austral de Xile van completar l'estudi.

D'entre els 16 factors de motivació analitzats, només dos es van mostrar significatius: la confiança en el procés i en els altres participants i el fet d'ajustar-se a l'estil de vida modern. «Sembla important que es desenvolupi un ambient de seguretat, però també que els usuaris sentin que es troben en un entorn adaptat als temps i que participa de valors associats a aquest estil, com que és important ajudar els altres», explica Torrent.

Tots dos factors porten a un camí de comportament en què es generen actituds positives i es té una sensació de control i d'autosuficiència sobre el procés. Tot això acaba desembocant en una intenció més gran de col·laborar. A més, aquest estil de vida modern influeix positivament en el que s'anomena «la norma subjectiva», el que la gent de l'entorn pensa sobre l'ús de la plataforma.

En general, els factors implicats estan relacionats amb l'altruisme, però també amb interessos individuals, com passa amb la sensació d'orgull i pertinença a un grup que està ben valorat per la societat. A més, les emocions generades poden servir per superar barreres que s'oposen a la donació, com l'ansietat o la por.

Les conclusions de l'estudi poden servir, per tant, per millorar estratègies futures. «Els responsables d'una campanya haurien de ser conscients que poden treballar i enfocar-se en aquests conceptes per tenir més èxit», sosté Torrent.