Un proyecto de la UOC para mejorar la empleabilidad juvenil, seleccionado por la Unión Europea

A finales de 2020, la tasa de paro superó el 40 % entre los españoles menores de 25 años. La pandemia de la COVID-19 ha dificultado encontrar trabajo a los jóvenes de toda la zona euro, pero ha castigado especialmente a España, donde el paro juvenil dobla la media europea. Un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha liderado el proyecto «Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio» (EPICA), cuyo objetivo es precisamente aumentar la visibilidad de las competencias de empleabilidad transversales de los futuros graduados para ayudarlos en la búsqueda de trabajo. Se trata de una demanda detectada también por las empresas contratantes, según indica la coordinadora del proyecto, Lourdes Guàrdia, profesora y subdirectora de docencia de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y miembro del grupo Edul@b.

El proyecto EPICA, que se ha desarrollado durante tres años (2018-2020), ha sido seleccionado por el Innovation Radar, la plataforma en la que la Unión Europea publica las iniciativas de investigación más destacadas financiadas con fondos europeos, a través del programa Horizon 2020. «Es un reconocimiento que el Innovation Radar dé visibilidad al proyecto, y nos demuestra que el trabajo realizado aporta un valor social y que, como tal, ahora deberíamos transferirlo para que haya más programas que lo pongan en práctica», opina Lourdes Guàrdia.

Marcelo Maina, profesor y director del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, miembro del grupo Edul@b y parte del equipo de EPICA, afirma que tienen previsto «implementar la metodología desarrollada en la universidad para que los estudiantes puedan demostrar y hacer visibles sus competencias de empleabilidad ante un empleador», competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la competencia digital. Como novedad, el proyecto EPICA propone una metodología para la microcredencialización de dichas competencias para poder ir certificándolas y hacerlas más visibles en una entrevista de trabajo.

El proyecto EPICA ha sido desarrollado por un consorcio internacional de organizaciones y universidades. Los profesores de la UOC Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina han participado en el diseño, la creación y la implementación de la parte metodológica de la innovación. Asimismo, Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas (MyDocumenta) ha aportado la innovación tecnológica con un sistema de portafolio digital (e-portfolio).

La prueba piloto se ha llevado a cabo, de forma paralela, en la UOC y en tres universidades subsaharianas (la Universidad de Maseno, de Kenia; la Universidad de Makerere, de Uganda, y la Universidad Abierta de Tanzania). En la UOC, la prueba piloto se ha implementado en el programa del máster universitario de Educación y TIC (E-learning).