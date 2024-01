Un projecte de la UOC per millorar l'ocupabilitat juvenil, seleccionat per la Unió Europea

A finals del 2020, la taxa d'atur va superar el 40 % entre els espanyols de menys de 25 anys. La pandèmia de la COVID-19 ha dificultat trobar feina als joves de tota la zona euro, però ha castigat especialment l'Estat espanyol, on l'atur juvenil dobla la mitjana europea. Un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha liderat el projecte «Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio» (EPICA), l'objectiu del qual és precisament augmentar la visibilitat de les competències d'ocupabilitat transversals dels futurs graduats per ajudar-los en la recerca de feina. Es tracta d'una demanda detectada també per les empreses contractants, segons indica la coordinadora del projecte, Lourdes Guàrdia, professora i sotsdirectora de docència dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i membre del grup Edul@b.

El projecte EPICA, que s'ha desenvolupat al llarg de tres anys (2018-2020), ha estat seleccionat per l'Innovation Radar, la plataforma en què la Unió Europea publica les iniciatives de recerca més destacades finançades amb fons europeus, mitjançant el programa Horizon 2020. «És un reconeixement que l'Innovation Radar doni visibilitat al projecte, i ens demostra que la feina duta a terme aporta un valor social i que, com a tal, ara caldria transferir-la perquè hi hagi més programes que la posin en pràctica», opina Lourdes Guàrdia.

Marcelo Maina, professor i director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, membre del grup Edul@b i part de l'equip d'EPICA, avança que tenen previst «implementar la metodologia desenvolupada a la Universitat perquè els estudiants puguin demostrar i fer visibles les seves competències d'ocupabilitat davant d'un ocupador», competències com ara el pensament crític, la resolució de problemes o la competència digital. Com a novetat, el projecte EPICA proposa una metodologia per a la microcredencialització d'aquestes competències per poder-les anar certificant i fer-les més visibles en una entrevista de feina.

El projecte EPICA ha estat dut a terme per un consorci internacional d'organitzacions i universitats. Els professors de la UOC Lourdes Guàrdia i Marcelo Maina han participat en el disseny, la creació i la implementació de la part metodològica de la innovació. Així mateix, Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas (MyDocumenta) ha aportat la innovació tecnològica amb un sistema de portafolis digital (e-portfolio).

La prova pilot s'ha dut a terme, de manera paral·lela, a la UOC i a tres universitats subsaharianes (la Universitat de Maseno, de Kenya; la Universitat de Makerere, d'Uganda, i la Universitat Oberta de Tanzània). A la UOC, la prova pilot s'ha implementat al programa del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).