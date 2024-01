Whoduniter: formación laboral con viajes en el tiempo y en la piel de personajes ficticios

El premio del público del SpinUOC 2021, programa anual de emprendimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha recaído este año en Whoduniter, un servicio digital de formación y desarrollo de talento para empresas basado en los juegos de rol en vivo y en unas novelas de detectives conocidas como whodunit. La impulsora del proyecto es Helena Mas, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, especialista en guion y narrativas interactivas.

Mas explica que la palabra whodunit «es la forma corta y coloquial de preguntar en inglés "Who has done it?" cuando se está investigando quién ha cometido un crimen». En España hay empresas que ofrecen este tipo de juegos, pero la emprendedora afirma que su proyecto «es el único que usa los juegos exclusivamente para la formación de competencias interpersonales».

A través del juego, se propone a los participantes que viajen al pasado y que lo hagan junto a sus compañeros de trabajo. En este viaje, todos se acabarán convirtiendo en sospechosos de un asesinato y tendrán que usar sus habilidades sociales para averiguar el autor del crimen y otros misterios. Mas explica que «más de la mitad de los directivos de organizaciones considera que estas competencias son las más importantes para el desarrollo profesional».

Helena Mas presentando Whoduniter en el SpinUOC