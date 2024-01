Whoduniter: formació laboral amb viatges en el temps i en la pell de personatges ficticis

Desenvolupar destreses a partir del joc

«Totes les empreses necessiten entrenar els seus treballadors en aquestes destreses socials, de manera que proposem una formació en línia que sigui més divertida per aconseguir-ho», remarca Mas. Un dels jocs, per exemple, pot proposar que els usuaris desenvolupin la competència de lideratge. A partir d'aquí, la proposta pot ser viatjar a l'oest llunyà per investigar la mort de l'home més ric d'un poble, discutir sobre la compra de terrenys per a la construcció d'un ferrocarril o descobrir una mina de plata.

Es tracta de temes típics del gènere western que en aquest cas «serveixen per entrenar les destreses que formen la competència de lideratge», manifesta Mas. D'aquesta manera, si un dels usuaris ha de vendre uns terrenys per construir-hi el ferrocarril, haurà de desplegar les seves habilitats de persuasió, autoconfiança o pensament estratègic. Els usuaris tenen un rol fictici en una època determinada: «El viatge en el temps que es fa als nostres jocs és molt efectiu, especialment perquè les persones surtin de la zona de confort i busquin solucions creatives als problemes que se'ls plantegen», apunta Mas.

Les activitats reuneixen persones de grups d'edat, interessos i nivells de confiança diversos. De moment, ja hi han jugat més de 200 persones d'entre 18 i 67 anys. El projecte va néixer a Potsdam (Alemanya) fa dos anys com una activitat de socialització entre estrangers i locals. Una proposta per fer una activitat de construcció d'equips (team building) original des de Barcelona va fer que Mas unís les dues idees i es decidís a oferir aquests jocs en línia adaptant-los al món digital.

«Vam comprovar que amb els jocs virtuals no només abaratíem els costos, sinó que, a més, podíem arribar a les empreses que tenien equips repartits arreu del món», assenyala Mas. L'activitat, de dues hores i mitja de durada, es fa mitjançant les plataformes Zoom o Microsoft Teams, perquè són les més utilitzades pels clients i disposen de sales on els participants poden parlar en grups petits.

Whoduniter ofereix en aquests moments nou jocs de temàtiques i èpoques diferents en alemany, anglès, català i castellà. A més d'Helena Mas, també hi treballen Xavier Agudo, especialista en continguts immersius per a diferents mitjans digitals, i Hilmar Poganatz, periodista, formador d'equips i dissenyador de jocs de rol.