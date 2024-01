Una investigación busca garantizar una vida independiente para las personas mayores y las personas con diversidad funcional

"Me voy a casa": reivindicar una vida independiente

Moyà-Köhler aporta al estudio una investigación sobre el proyecto para personas con diversidad funcional intelectual "Me voy a casa" de la Fundación Catalana Síndrome Down. Se trata de una alternativa que permite a las personas con este tipo de discapacidad gozar de una vida más autónoma que la que pueden tener en las residencias o centros de acogida más habituales, espacios que se comparten con siete u ocho personas y un educador las 24 horas. "Son alternativas residenciales con relativamente poca autonomía o poca capacidad de decidir qué hacer en el día a día", explica Moyà-Köhler. El proyecto "Me voy a casa", en cambio, "dispone de elementos que permiten que la persona pueda vivir de manera más autónoma en su casa, con un apoyo concreto en el hogar a unas horas concretas".

Un apoyo que puede implicar hacer la lista de la compra o llevar el control del dinero, pero que permite a la persona vivir sola "sin un monitor las 24 horas y decidiendo con quién vivir". Esta vida independiente se presenta también como una oportunidad ante la posibilidad de otras pandemias. "Permite disponer de un espacio donde no se acumula la gente —apunta el investigador—, donde no hay un movimiento constante de nuevos monitores que están presentes las 24 horas del día, lo que hace que las posibilidades de contagio sean mucho menores y también reduce el estrés de estar conviviendo con nueve personas".