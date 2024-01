Una recerca busca garantir una vida independent per a la gent gran i les persones amb diversitat funcional

"Guttmann Barcelona Life": un projecte híbrid

La investigadora Andrea García-Santesmases, per la seva banda, s'endinsarà en la investigació sobre el projecte per a persones amb diversitat funcional física "Guttmann Barcelona Life", que es troba en un moment inicial de la seva posada en marxa. Es tracta d'una iniciativa pilot de l'Institut Guttmann, que va més enllà de la innovació científica pel que fa al tractament i la rehabilitació de persones amb diversitat funcional física.

És una aposta per fer un seguiment dels usuaris que, un cop tractats, "tornen a cases que no són accessibles, surten de la bombolla del Guttmann i no saben tornar a la vida que tenien i els resulta difícil crear-ne una de nova", explica García-Santesmases. El "Guttmann Barcelona Life" ve a ser "un projecte híbrid de transició a la vida independent orientat a expacients, amb uns pisos individuals domòtics situats en un edifici que té una part d'assistència i amb accessibilitat a la institució".

L'espai disposa de zones comunes, un porter, personal sanitari i sociosanitari que donen suport als usuaris en tasques puntuals. Com en el cas del projecte "Me'n vaig a casa", el "Guttmann Barcelona Life" també vol preservar l'autonomia dels usuaris pel que fa a l'organització de la vida comunitària. "Es pretén que ells mateixos decideixin com organitzar el seu dia a dia i es vol evitar el paternalisme".

La investigadora recorda que, en el cas de persones amb discapacitat física, es tracta de persones que han d'assumir situacions adquirides que de sobte els canvien la vida: "No només canvia el teu cos, sinó també la forma com la gent et mira i et tracta; no només és un canvi físic, és també un canvi de posició social a causa del capacitisme".

Can 70: una alternativa autogestionada per a gent gran

El projecte de recerca dels investigadors del grup CareNet es completa amb l'experiència de Can 70 de la cooperativa Sostre Cívic, de la qual es fa càrrec Lluvi Farré Montalà. Es tracta d'una iniciativa de cohabitatge sènior que s'està dissenyant a Barcelona i que proposa un model de cohabitatge col·laboratiu per a gent gran. "És un projecte autogestionat, que s'organitza de manera col·laborativa com una alternativa de viure la vellesa fora de les residències".

Farré explica que l'element innovador d'aquest projecte resideix en el fet que ofereix la possibilitat de viure "una vellesa diferent en un context cooperatiu i autogestionari". En altres indrets peninsulars s'estan posant en marxa experiències semblants, que "formen part d'una experiència que busca, sense dependre d'institucions, poder mantenir la capacitat de decidir sobre les vides i poder autodeterminar-se". Darrerament l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la cessió d'un solar per a la posada en marxa d'aquesta iniciativa, fet que estableix "un precedent important per a la ciutat" perquè "de cop i volta" un tipus d'iniciativa que acostuma a tenir lloc en entorns allunyats dels nuclis urbans "es pot fer a Barcelona".

L'expert destaca que aquesta mena de projectes ja estan despertant la curiositat dels professionals de l'àmbit gerontològic, que prenen nota d'innovacions que es poden integrar en altres iniciatives. No es tracta d'una alternativa de "masses", però sí que pot aportar idees "per repensar altres serveis com les residències", explica l'investigador. Són iniciatives nascudes d'aquells que en seran els mateixos usuaris i usuàries, que reivindiquen, com fan els projectes "Me'n vaig a casa" o "Guttmann Barcelona Life", "poder decidir tot el que concerneix" les seves vides: des de com volen que els cuidin fins a com fer els àpats decidint-ho en una assemblea.

