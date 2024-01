Los lectores de medios de comunicación profesionalizados tienen un mayor conocimiento político que los usuarios de las redes sociales

El cambio de paradigma de las redes sociales

Otro de los aspectos destacados en esta investigación muestra que la proliferación y popularización de las redes sociales han generado una «avalancha de información» y un flujo constante de noticias que podría estar teniendo efectos negativos para algunos consumidores. Es más, las personas que utilizan infinidad de fuentes y aprovechan al máximo este nuevo ecosistema digital están teniendo dificultades para procesar la información.

«El volumen ingente de información hace que los superconsumidores de noticias aprendan y se informen menos y posiblemente peor que otros usuarios de noticias», subraya Cardenal, investigadora del grupo eGovernanza: administración y democracia electrónica de la UOC.

En este sentido, las autoras de esta investigación concluyen que los medios de comunicación que ofrecen una información de calidad deben tener un «efecto ecológico» sobre otros medios y sobre la calidad de las noticias en el contexto de cada país.

«En los países con servicios de televisión pública fuertes, bien financiados e independientes o en países con muchas suscripciones a periódicos tradicionales y periodismo de interés público, los consumidores de noticias suelen estar más informados que en otros países del arco mediterráneo, una región en la que los medios gratuitos en línea juegan un papel más importante, como son Grecia, España o Italia», analiza Castro.

Así, los consumidores que tienden a consumir medios tradicionales no solo tienen más conocimiento político, sino también más interés político, más educación o más confianza en los medios que los que se informan fundamentalmente a través de las redes sociales. «Este contexto podría apuntar a la mayor calidad de la información que ofrecen medios tradicionales en contraposición a la calidad de muchas de las noticias que corren por las redes sociales», concluyen las autoras de este trabajo.

Referencia

