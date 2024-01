Els lectors de mitjans de comunicació professionalitzats tenen un coneixement polític més gran que els usuaris de les xarxes socials

Perfils dels consumidors de notícies

A més, en aquest estudi, les autores han descrit cinc perfils tipus de consumidors de notícies en el context europeu, després d'una anàlisi de més de 28.000 persones en disset estats. Aquests perfils es poden agrupar en minimalistes, les persones consumidores ocasionals de notícies i informació política; consumidors de notícies a través de xarxes socials; tradicionalistes, persones que accedeixen a mitjans tradicionals i la televisió pública per informar-se; cercadors de notícies en línia, usuaris que busquen activament notícies tant en xarxes com directament en mitjans d'informació en línia de manera selectiva, i «superconsumidors» de notícies, persones que s'exposen a tota mena de mitjans amb molta freqüència.

«Els usuaris que demostren que tenen més coneixement polític són els que s'informen a través de mitjans tradicionals i amb equips professionals molt consolidats, però també les persones que busquen activament i accedeixen a informació en línia de manera selectiva», expliquen les expertes. En canvi, els considerats «superconsumidors de notícies» no sembla que acabin de consolidar tot el que llegeixen ni la informació que reben, per la qual cosa els seus nivells de coneixement polític són inferiors.

D'aquesta manera, la probabilitat de pertànyer al grup de tradicionalistes és més gran en països del nord i el centre d'Europa que en països del sud i l'est d'Europa, una regió en la qual és molt més freqüent el perfil de cercadors de notícies en línia. «Els usuaris tradicionalistes solen tenir més coneixement polític que la resta de consumidors de notícies pràcticament a tot Europa, mentre que en els països en què hi ha un nombre més elevat de cercadors de notícies en línia —com ara Grècia, Espanya, Itàlia, Polònia, Romania, etc.—, aquest tipus de "dietes de notícies" en línia són menys informatives, per la qual cosa estan associades a individus amb menys coneixement polític», detallen les expertes.

En el cas de l'Estat espanyol, la tendència principal és que hi ha molts més consumidors de notícies en línia que en altres països. «El consumidor mitjà a l'Estat espanyol no mostra nivells de coneixement polític més elevats que altres usuaris, ja que a Espanya els que tenen més coneixement són els tradicionalistes. A més, a Espanya hi ha un grup més gran d'hiperconsumidors de notícies que en altres països, però aquests consumidors no assimilen tot el que llegeixen», recalca Castro.