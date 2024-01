El arte inmersivo, una tendencia al alza

La UOC, de la investigación a la práctica en la interrelación entre arte, ciencia y tecnología



¿Y cuál es el papel de la UOC en el auge de esta tendencia? La universidad trabaja desde hace tiempo en articularse transversalmente a través de equipos de diferentes estudios para tratar estas cuestiones de forma ordenada. "Venimos de la vertiente más reflexiva, teórica y analítica", apunta Alsina. "Hemos ido publicando artículos en la revista digital Artnodes sobre temas de realidad virtual y artes digitales desde hace veinte años, y tenemos un buen número de investigadores sobre el tema. En el ámbito transversal, la docencia relacionada con el arte inmersivo está distribuida en varios grados y másteres", añade.

En cuanto a la práctica, la universidad organiza en 2022 la conferencia ISEA (International Symposium on Electronic Art), que tendrá la realidad virtual y la inteligencia artificial como líneas prioritarias de trabajo. "Será una cita señalada y muy interesante, puesto que Barcelona recibirá artistas de todo el mundo que expondrán y explicarán sus desarrollos en esta línea", dice Alsina.

La UOC es también una de las impulsoras de Hac Te, un hub que nació para explorar las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología. Uno de sus objetivos es fortalecer la transformación digital de la sociedad tanto en los grandes equipamientos como a escala particular.

Una de las aportaciones más interesantes en cuanto a la creación llegó el pasado mes de abril de la mano de Joan Soler-Adillon, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Él es uno de los cocreadores del proyecto artístico de realidad virtual e interactividad titulado The Smallest of Worlds, que utiliza unas gafas de realidad virtual para sumergir el espectador en un espacio tridimensional de proporciones extrañas, hecho de trozos de interiores de viviendas de todo el mundo captados en pleno confinamiento por la COVID-19.

La opinión de este artista es que, cuando se trata de lo interactivo, animado o inmersivo, "a menudo funcionan mejor ideas muy sencillas". "A veces se intentan hacer cosas tecnológicamente muy avanzadas, se añaden sistemas de inteligencia artificial complicadísimos, y el público no aprecia esta complejidad, porque se acaba perdiendo", señala. Por otro lado, dice, es importante no caer en el discurso del determinismo tecnológico, que señala que es la tecnología la que va marcando el camino. En definitiva, concluye, "como artistas nos tenemos que acostumbrar a trabajar con herramientas que no están diseñadas para nosotros, y adaptarnos a dispositivos como ciertos ordenadores o gafas".