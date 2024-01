L'art immersiu, una tendència a l'alça

L'espectador es pot convertir en una gota d'aigua que regalima per un arbre, viure una experiència transformadora gràcies a la ficció per curar un trauma de la infància, participar en una història a través de moviments motors o entrar en un espai virtual mitjançant la respiració. L'art immersiu té infinites expressions, però sempre busca que el subjecte es vegi totalment implicat en allò que està vivint. "La millor immersió és sempre aquella capaç d'introduir la persona dins de la peça artística o de la història a la qual l'està abocant", explica Pau Alsina, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Avui en dia, gràcies a una major accessibilitat i als avenços de les tecnologies digitals que emfatitzen la creació de realitats virtuals cada cop més agosarades, aquesta vessant artística viu un auge renovat.

L'enorme diferència amb els anys noranta, el primer gran moment d'auge i experimentació amb la creació immersiva, és que s'ha passat d'haver d'afrontar grans costos a una situació en què les tecnologies s'han fet inclusives i s'han abaratit. "Un headmounted display abans era una cosa molt fràgil i grossa i avui en dia és molt fàcil d'aconseguir i es troba pràcticament a tot arreu", explica Pau Alsina. Tot i això, algunes veus clamen contra el fet que encara no estan totalment democratitzades i queda camí per recórrer fins que aquest tipus d'artefactes arribin més enllà de les classes benestants del primer món.

Per fer front al cost que tenen els dispositius particulars, hi ha un tipus d'art immersiu que accedeix al públic a través de grans equipaments. La Reunió dels Museus Nacionals de França (el fons museístic més important del país) va anunciar a principis d'any un nou Grand Palais Inmersif, destinat a ser un espai "especialitzat en la producció, explotació i difusió d'exposicions digitals". L'aposta venia sens dubte motivada per l'augment de la demanda en les exposicions digitals, i el seu èxit entre un públic poc habitual dels espais d'art.

Sense anar gaire lluny, l'any 2018 s'inaugurava a París l'Atelier des Lumières, el primer centre d'art digital a França, que abans de la pandèmia ja havia assolit visites per part de 2,5 milions d'espectadors a les seves mostres. L'Atelier s'ha convertit en visita obligada per als amants de l'art immersiu, i hi han passat exposicions espectaculars com "Monet, Renoir... Chagall. Viatges Mediterranis", "Colours x Colours", "Terra Magnifica", "Dreamed Japan" i "Van Gogh, Starry Night".

A Barcelona, una de les propostes més concorregudes dels darrers temps ha estat la recent "Klimt, l'experiència immersiva", instal·lada al Centre d'Arts Digitals IDEAL amb projeccions immersives de gran format, més de mil metres quadrats de pantalla, l'ús d'ulleres de realitat virtual, espais expositius i altres eines interactives. La proposta, creada per Layers of Reality i l'estudi belga Exhibition Hub, s'ha pogut veure simultàniament a Barcelona i Brussel·les. Cal esperar el seu tancament el proper 17 de novembre per a obtenir les dades definitives d'assistència, però des d'abril fins a finals de setembre ja l'havien visitada 120.000 persones. "Klimt" és la tercera proposta de gran format del centre, que ja acumula més de 300.000 visitants des de l'obertura de les seves portes el novembre de 2019. L'anterior experiència al voltant de la figura de Claude Monet va rebre prop de 150.000 visitants, mentre que la pionera "Barcelona Memòria Fotogràfica" va ser visitada per 40.000 persones, tot i l'afectació en els aforaments i calendaris d'obertura a causa de la crisi de la COVID-19.

Arreu del món, col·lectius artístics com els japonesos teamLab continuen sent espectacularment populars i massius, i han sabut prendre també diferents formes a través de propostes com el museu físic teamLab Planets i la proposta digital teamLab Borderless. Es pot veure una exposició del grup al CaixaForum de Barcelona fins al gener de 2022.