La UOC organiza el webinar "Cómo crear un entorno de aprendizaje virtual inclusivo". Este seminario formativo explorará, a partir de la investigación y la práctica, enfoques pedagógicos para crear un aula inclusiva en línea que permita avanzar en el aprendizaje individual. Desde el webinar, que se celebrará el 3 de noviembre, se quieren dar herramientas para gestionar y aprovechar los beneficios de la diversidad en las aulas digitales.

La doctora en psicología social por la Universidad de Yale, Alexandra Sedlovskaya, será la encargada de llevar a cabo el webinar. Sedlovskaya es directora asociada del C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning de la Harvard Business School. Su tarea es diseñar y ejecutar investigaciones relacionadas con la gestión de la educación y las pedagogías que apoyan el aprendizaje centrado en los participantes.