La UOC organitza el webinar “Com crear un entorn d'aprenentatge virtual inclusiu”. Aquest seminari formatiu explorarà, a partir de la investigació i la pràctica, enfocaments pedagògics per crear una aula inclusiva en línia que permeti avançar en l’aprenentatge individual. Des del webinar, que se celebrarà el 3 de novembre, es volen donar eines per gestionar i aprofitar els beneficis de la diversitat a les aules digitals.

La doctora en psicologia social per la Universitat de Yale, Alexandra Sedlovskaya, serà l’encarregada de dur a terme el webinar. Sedlovskaya és directora associada del C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning de la Harvard Business School. La seva tasca és dissenyar i executar investigacions relacionades amb la gestió de l’educació i les pedagogies que donen suport a l’aprenentatge centrat en els participants.